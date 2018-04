FEHS Track & Field Team Competes at Meet of Hope in Rock Springs

FARSON-EDEN– The Farson-Eden High School Pronghorns track and field team competed at the 2018 Meet of Hope in Rock Springs on Saturday, April 14.

Farson-Eden competed against Rock Springs, Evanston, Mountain View, Pinedale, Big Piney, H.E.M., and Saratoga.

The girl’s team took seventh place with 27 points. The boy’s team also took seventh place, totaling up 36 points.

The Pronghorns finished in seventh place with a combined total of 63 points.



Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

7- Thoren, Maizee 13.97

Girl’s 200 Meter Dash

5- Teppo, Anyia 28.58

Girl’s 400 Meter Dash

8- Thoren, Ighlee 1:07.44

Girl’s 800 Meter Run

5- Thoren, Ighlee 2:49.23

12- Quick, Raelyn 3:03.29

14- Weaver, Amanda 3:17.71

Girl’s 1600 Meter Run

11- Quick, Raelyn 6:46.27

19- Weaver, Amanda 7:30.45

Girl’s 100 Meter Hurdles

6- Thoren, Maizee 17.73

Girl’s 300 Meter Hurdles

5- Thoren, Maizee 54.27

Girl’s 4×100 Meter Relay

4- Farson HS 1) Quick, Raelyn, 2) Teppo, Anyia, 3) Thoren, Ighlee, 4) Thoren, Maizee 55.79

Girl’s Long Jump

9- Teppo, Anyia 15-01.75

Girl’s Shot Put

42- Estes, Grace 17-07.75

Girl’s Discus

29- Thoren, Kelsey 58-05

36- Estes, Grace 44-11

Girl’s Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 233

2) Pinedale HS 116

3) Evanston HS 111

4) HEM 49

5) Mountain View HS 47

6) Big Piney HS 43

7) Farson HS 27

8) Saratoga 26



Boy’s Results



Boy’s 100 Meter Dash

11- Sloan, Cody 11.97

14- Gribowskas, Michael 12.06

Boy’s 200 Meter Dash

7- Sloan, Cody 24.08

24- Jones, Hagan 26.38

Boy’s 400 Meter Dash

9- Jones, Hagan 1:00.95

Boy’s 800 Meter Run

3- Mitchelson, Lain 2:07.13

5- Applequist, Braxton 2:22.31

7- Jones, Carson 2:26.61

12- Clawson, Parker Fr Farson HS 2:31.78

Boy’s 1600 Meter Run

3- Jones, Carson 5:10.93

6- Clawson, Parker 5:16.65

9- Applequist, Braxton 5:18.71

Boy’s 110 Meter Hurdles

5- Gribowskas, Michael 17.00

8- Gribowskas, Michael 44.62

Boy’s 4×400 Meter Relay

6- Farson HS 4:03.73

Boy’s Long Jump

4- Sloan, Cody 20-02.75

12- Jones, Hagan 16-00.75

Boy’s Shot Put

28- Jones, Colby 30-09.50

32- Reed, Zander 28-00.00

Boy’s Discus

32- Reed, Zander 74-06

Boy’s Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 282

2) Evanston HS 112

3) Mountain View HS 89

4) HEM 50

5) Big Piney HS 48

6) Pinedale HS 47

7) Farson HS 36

8) Saratoga 18



Combined Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 515

2) Evanston HS 223

3) Pinedale HS 163

4) Mountain View HS 136

5) HEM 99

6) Big Piney HS 91

7) Farson HS 63

8) Saratoga 44