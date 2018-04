GRHS Track and Field Competes in Vernal at Uintah Invitational

GREEN RIVER– The Green River High School track and field team competed at the 2018 Uintah Invitational in Vernal, Utah on Friday, April 6.

The boy’s team took fourth place with 54 points, while the girl’s team took eleventh place with 18 points.

Check out the individual results below.



Girl’s Results



Girl’s Sprint Medley Relay

7. Green River HS WY ‘A’ 5:21.89

3. Mariyah Brady 16.83

14. Emmalee Skinner 20.38

Girl’s 100 Meter Dash

6. Lauren Hoyt 13.61

21. Jimena Campos 14.48

28. Patience Bentley 14.87

33. Jacque Vaquera 15.20

37. Heather Gibson 15.41

47. Merika Moffatt 16.15

49. Modesta Rocha 17.49

Girl’s 1600 Meter Run

30. Jarin Mandros 7:12.46

Girl’s 400 Meter Dash

25. Ashley Jensen 1:14.37

Girl’s 300 Meter Hurdles

16. Emmalee Skinner 59.38

Girl’s 800 Meter Run

29. Jarin Mandros 3:14.26

30. Ashley Jensen 3:14.74

Girl’s 200 Meter Dash

15. Lauren Hoyt 30.15

16. Jimena Campos 30.27

24. Patience Bentley 31.81

33. Merika Moffatt 33.07

36. Heather Gibson 33.25

Girl’s 3200 Meter Run

4. Sydney Hosford 14:00.71

10. Skylee Gomez 14:53.06

Girl’s Long Jump

14. Mariyah Brady 13-11.00

18. Jacque Vaquera 13-08.00

19. Jimena Campos 13-03.00

23. Patience Bentley 12-08.00

30. Emmalee Skinner 11-10.00

35. Modesta Rocha 10-08.00

Girl’s Shot Put

7. Cassidy Gomez 30-06.50

9. Alaina Maiers 29-02.50

19. Kim Peterson 26-05.75

38. Codi Green 23-06.75

39. Lauren Lee 23-06.50

45. Cherylann Moritz 21-03.50

Girl’s Discuss

12. Kim Peterson 77-09

14. Codi Green 77-00

20. Cassidy Gomez 73-11

32. Alaina Maiers 68-02

48. Cherylann Moritz 42-11.00

Girl’s Team Scores

1. Carbon HS 135

2. Morgan HS 88

3. Big Piney HS 87 .5

4. Pinedale HS 75

5. Rock Springs HS-WY 45

6. Uintah HS 35 .5

7. Maeser Prep Acad 31 .5

8. Duchesne HS 26

9. Rich High Girls 24 .5

10. Altamont HS 23

11. Green River HS WY 18

12. Little Snake River 13

13. Manila HS 11

14. Union HS 4



Boy’s Results



Boy’s 110 Meter Hurdles

3. Chance Hofer 17.22

Boy’s 100 Meter Dash

14. Cole White 12.03

26. Chance Hofer 12.51

28. Isaac Ruiz 12.57

35. Alex Marius 12.83

53. Brody Belcher 13.87

64. Araya Finley 14.99

Boy’s 1600 Meter Run

4. Marcos Valerio 4:49.87

14. Miles Moffat 5:03.58

45. Evin Hansen 6:33.59

Boy’s 400 Meter Dash

4. Kyle Cacho 51.64

7. Cole White 52.89

17. Isaac Ruiz 57.23

38. Brody Belcher 1:05.27

41. Araya Finley 1:09.01

Boy’s 800 Meter Run

9. Miles Moffat 2:18.21

35. Evin Hansen 3:05.50

Boy’s 200 Meter Dash

5. Kyle Cacho 23.88

12. Cole White 24.73

20. Isaac Ruiz 25.65

24. Alex Marius 25.92

41. Brody Belcher 28.46

45. Araya Finley 31.93

Boy’s 3200 Meter Run

1. Marcos Valerio 10:54.74

Boy’s Discuss

2. Nick Boldt 127-04

25. Placido Mena 87-07

26. Justin Rubalcaba 86-05

36. Tito Mena 69-02

Boy’s Long Jump

2. Kyle Cacho 21-06.00

10. Isaac Ruiz 18-10.50

25. Alex Marius 16-11.00

31. Chance Hofer 15-10.50

Boy’s Shot Put

3. Nick Boldt 44-09.50

19. Tito Mena 33-07.00

21. Justin Rubalcaba 33-03.75

35. Brody Belcher 28-08.75

Boy’s Team Scores

1. Rock Springs HS-WY 109 .5

2. Morgan HS 104

3. Uintah HS 103

4. Green River HS WY 54

4. Big Piney HS 54

6. Union HS 37

7. Carbon HS 36

8. Maeser Prep Acad 34

9. Rich High Boys 28

10. Little Snake River 27

11. Altamont HS 18

12. Pinedale HS 10

13. Manila HS 2 .5

14. Pinnacle HS 1