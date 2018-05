GRHS Track & Field Battles Lyman at GR Twilight Meet

GREEN RIVER– The Green River High School track and field team hosted the Green River Twilight meet on Thursday, May 3.

The Wolves battled against the Lyman Eagles.

Check out GRHS’ results from the meet below.



Boy’s Results



Boy’s 100 Meter Dash

1. Molina, Marcos 11.35

3. Clark, Tommy 12.79

4. Ferrell, Russell 13.40

7. Finley, Araya 13.72

9. Bell, Brody 13.98

12. Belcher, Brody 14.87

14. Johnson, Logan 15.06

2. Heiser, Gavin 25.10

3. King, James 25.15

5. Clark, Tommy 27.21

6. Ferrell, Russell 27.41

7. Belcher, Brody 28.16

8. Orr, Max 28.30

9. Bell, Brody 29.85

10. Finley, Araya 30.23

11. Johnson, Logan 30.86

Boy’s 400 Meter Dash

2. Gibson, Drew 56.43

4. King, James 58.87

6. Heiser, Gavin 1:01.14

7. Orr, Max 1:01.39

8. Finley, Araya 1:02.27

10. Belcher, Brody 1:06.33

Boy’s 800 Meter Run

1. Gaytan, Christian 2:05.61

2. Kovick, Brayden 2:06.39

3. Valerio, Marcos 2:11.63

4. Gibson, Drew 2:16.90

5. Reichl, Logan 2:19.51

6. Moffat, Miles 2:21.44

8. Belcher, Brody 2:55.83

9. Hansen, Evin 3:05.39

Boy’s 1600 Meter Run

1. Valerio, Marcos 4:58.28

2. Moffat, Miles 5:07.86

4. Sherwin, Greg 5:39.65

Boy’s 3200 Meter Run

1. Valerio, Marcos 11:22.04

2. Kovick, Brayden 11:40.23



Boy’s 4×100 Meter Relay

— Green River HS WY ‘B’ 1) Heiser, Gavin 2) King, James 3) Reichl, Logan 4) Ruiz, Isaac DQ

Boy’s 4×400 Meter Relay

1. Green River HS WY ‘B’ 1) Sherwin, Greg 2) Moffat, Miles 3) Gibson, Drew 4) Reichl, Logan 4:07.44

2. Green River HS WY ‘A’ 1) Hansen, Evin 2) Valerio, Marcos 3) Gaytan, Christian 4) Kovick, Brayden 4:26.17

Boy’s High Jump

1. Ruiz, Isaac 5-04.00

2. Castillon, Paxton 5-02.00

Boy’s Long Jump

2. Ruiz, Isaac 18-09.50

3. Clark, Tommy 16-07.50

4. King, James 16-07.00

6. Finley, Araya 15-06.50

7. Castillon, Paxton 15-00.50

Boy’s Triple Jump

1. Ruiz, Isaac 40-05.00

5. Castillon, Paxton 31-08.00

Boy’s Shot Put

3. Martinez, David 38-11.00

4. Rubalcaba, Justin 38-09.00

6. Martinez, Jacob 38-05.75

7. Ivie, Kolby 35-02.00

8. Westenskow, Jared 33-04.00

12. Alcorn, Ty 28-11.00

Boy’s Discus

3. Martinez, Jacob 120-07

4. Rubalcaba, Justin 114-06.50

6. Martinez, David 109-05

8. Ivie, Kolby 105-04

12. Alcorn, Ty 64-05

13. Westenskow, Jared 62-04

Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

1. Hoyt, Lauren 13.45

2. Brady, Mariyah 13.49

3. Tirrell, Chatney 14.18

4. Archibald, Emmie 14.36

6. Bentley, Patience 14.83

11. Safford, Avanell 15.46

12. Moffatt, Merika 15.53

15. Rocha, Modesta 16.74

Girl’s 200 Meter Dash

2. Ferrell, Liberty 29.42

3. Archibald, Emmie 30.58

6. Bentley, Patience 31.47

8. Safford, Avanell 33.34

9. Moffatt, Merika 33.36

Girl’s 400 Meter Dash

2. MacKinnon, Angie 1:08.54

3. Boyer, Tayla 1:09.71

4. Tirrell, Chatney 1:09.75

5. Arnell, Kaisa 1:09.82

6. Knezovich, Kirsten 1:10.03

7. Vaquera, Jacque 1:13.45

9. Jensen, Ashley 1:14.40

10. Mandros, Jarin 1:16.15

11. Gomez, Skylee 1:18.34

Girl’s 800 Meter Run

1. Boyer, Tayla 2:51.98

2. MacKinnon, Angie 3:04.00

3. Jensen, Ashley 3:06.19

4. Mandros, Jarin 3:20.74

Girl’s 1600 Meter Run

2. Arnell, Kaisa 6:08.75

3. Gomez, Skylee 6:48.37



Girl’s 100 Meter Hurdles

1. Brady, Mariyah 16.32

2. Ferrell, Liberty 18.40

3. Skinner, Emmalee 18.53

Girl’s 300 Meter Hurdles

1. Ferrell, Liberty 52.03

2. Skinner, Emmalee 55.74

Girl’s 4×100 Meter Relay

2. Green River HS WY ‘A’ 1) Brady, Mariyah 2) Hoyt, Lauren 3) Vaquera, Jacque 4) Tirrell, Chatney 54.22

Girl’s High Jump

2. Wilson, Erika 5-02.00

Girl’s Long Jump

1. Hoyt, Lauren 15-05.50

2. Archibald, Emmie 14-04.00

4. Ferrell, Liberty 14-03.00

7. Knezovich, Kirsten 13-09.00

7. Bentley, Patience 13-09.00

11. Skinner, Emmalee 12-11.00

13. Tirrell, Chatney 12-02.00

15. Safford, Avanell 12-00.00

16. Rocha, Modesta 11-09.50

Girl’s Triple Jump

1. Knezovich, Kirsten 30-02.00

2. Skinner, Emmalee 29-11.00

Girl’s Shot Put

2. Young, Natasha 37-02.00

4. Gomez, Cassidy 30-02.00

5. Maiers, Alaina 29-04.00

6. Martin, Alexis 28-02.50

7. Green, Codi 26-11.00

8. Peterson, Kim 26-05.50

9. Lee, Lauren 25-03.50

10. Rocha, Modesta 25-03.00

11. Moritz, Cherylann 21-01.00

Girl’s Discus