GRHS Track & Field Competes at Kelly Walsh Invitational

GREEN RIVER– The Green River High School track and field team traveled to Casper on Saturday, April 28, to compete at the 2018 Kelly Walsh Invitational.

Other Wyoming teams that competed at the invitational include Kelly Walsh, Natrona, Cheyenne Central, Cheyenne South, Laramie, Torrington, Wheatland, Rawlins, Riverton, Lander, Big Horn, Shoshoni, St. Stephens, Midwest, and Kaycee.

Check out Green River’s results from the invitational below.



Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

49. Vaquera, Jacque 14.68

54. Tirrell, Chatney 14.79

55. Archibald, Emmie 14.81

Girl’s 200 Meter Dash

43. Vaquera, Jacque 30.08

57. Archibald, Emmie 30.88

59. Tirrell, Chatney 31.17

Girl’s 400 Meter Dash

20. Tirrell, Chatney 1:11.15

27. Vaquera, Jacque 1:14.16

Girl’s 800 Meter Run

19. Boyer, Tayla 2:48.60

24. MacKinnon, Angie 2:54.48

29. Gomez, Skylee 3:01.31

Girl’s 1600 Meter Run

14. Arnell, Kaisa 6:02.08

Girl’s 100 Meter Hurdles

2. Brady, Mariyah 16.86

16. Ferrell, Liberty 19.05

17. Skinner, Emmalee 19.20

Girl’s 300 Meter Hurdles

8. Ferrell, Liberty 51.53

22. Arnell, Kaisa 58.13

24. Skinner, Emmalee 59.10

Girl’s 4×800 Meter Relay

5 Green River HS WY- 1) Arnell, Kaisa 2) Boyer, Tayla 3) Hosford, Sydney 4) MacKinnon, Angie 11:21.15

Green River High School

sports coverage is brought to you by these amazing sponsors:

1. Wilson, Erika 5-04.00

Girl’s Long Jump

25. Ferrell, Liberty 14-00.00

34. Archibald, Emmie 13-03.50

56. Tirrell, Chatney 12-01.75

59. Skinner, Emmalee 11-11.00

Girl’s Triple Jump

26. Skinner, Emmalee 27-05.00

Girl’s Shot Put

4. Young, Natasha 36-08.00

32. Gomez, Cassidy 29-00.00

34. Maiers, Alaina 28-10.50

50. Martin, Alexis 26-07.00

52. Green, Codi 26-01.50

75. Peterson, Kim 23-00.50

84. Rocha, Modesta 22-00.75

Girl’s Discus

5. Young, Natasha 114-10

23. Peterson, Kim 89-08

40. Maiers, Alaina 80-02

48. Gomez, Cassidy 74-06

59. Martin, Alexis 69-10

61. Green, Codi 69-04

88. Rocha, Modesta 54-00

Boy’s Results



Boy’s 200 Meter Dash

6. Cacho, Kyle 23.48

79. Clark, Tommy 27.00

Boy’s 400 Meter Dash

20. Gibson, Drew 57.29

Boy’s 800 Meter Run

7. Valerio, Marcos 2:07.89

8. Kovick, Brayden 2:08.53

9. Gaytan, Christian 2:08.85

12. Gibson, Drew 2:10.15

18. Moffat, Miles 2:14.59

30. Reichl, Logan 2:23.50

Boy’s 1600 Meter Run

14. Moffat, Miles 4:58.90

Boy’s 4×100 Meter Relay

12. Green River HS WY- 1) King, James 2) Clark, Tommy 3) Heiser, Gavin 4) Ruiz, Isaac 48.49

Boy’s 4×400 Meter Relay

7. Green River HS WY- 1) Reichl, Logan 2) King, James 3) Heiser, Gavin 4) Ruiz, Isaac 3:37.65

Boy’s 4×800 Meter Relay

2. Green River HS WY- 1) Gaytan, Christian 2) Kovick, Brayden 3) Gibson, Drew 4) Valerio, Marcos 8:24.64

Boy’s High Jump

22. Ruiz, Isaac 5-02.00

Boy’s Long Jump

13. Heiser, Gavin 18-06.00

47. Clark, Tommy 15-08.50

Boy’s Triple Jump

6. Cacho, Kyle 39-03.00

8. Ruiz, Isaac 38-10.00

Boy’s Shot Put

8. Boldt, Nick 44-09.50

20. Martinez, David 39-04.75

25. Rubalcaba, Justin 38-08.00

27. Martinez, Jacob 38-04.00

51. Ivie, Kolby 33-01.50

Boy’s Discus