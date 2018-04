GRHS Track & Field Travels to Riverton for Roy Peck Invitational

GREEN RIVER– The Green River High School track and field team traveled to Riverton on Saturday, April 14 to compete at the 2018 Roy Peck Invitational.

Green River competed against Riverton, Lander, Natrona, Worland, Thermopolis, Rawlins, Cody, Shoshoni, Wyoming Indian, Wind River, Midwest, St. Stephens, Dubois, and Western Heritage.

The girls finished in ninth place with 26 points. The boys took sixth place, totaling up 37 points.



Green River High School

Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

5- Hoyt, Lauren 13.68

15- Tirrell, Chatney 14.41

18- Vaquera, Jacque 14.47

26- Bentley, Patience 14.91

38- Safford, Avanell 15.96

40- Moffatt, Merika 16.05

43- Rocha, Modesta 16.78

49- Davis, Maisie 17.64

Girl’s 200 Meter Dash

23- Tirrell, Chatney 30.89

29- Bentley, Patience 31.27

47- Moffatt, Merika 33.58

48- Safford, Avanell 33.62

53- Rocha, Modesta 36.01

Girl’s 400 Meter Dash

25- MacKinnon, Angie 1:12.35

31- Jensen, Ashley 1:15.43

33- Moffatt, Merika 1:15.73

Girl’s 800 Meter Run

22- Mandros, Jarin 3:07.53

23- Jensen, Ashley 3:09.81

25- Hardin, Samantha 3:44.94

26- Mandros, Emilee 3:45.04

Girl’s 1600 Meter Run

16- Mandros, Jarin 7:05.94

18- Mandros, Emilee 8:01.76

19- Hardin, Samantha 8:02.14

Girl’s 100 Meter Hurdles

2- Brady, Mariyah 16.68

12- Skinner, Emmalee 19.49

Girl’s 300 Meter Hurdles

10- Skinner, Emmalee 57.94

Girl’s 4×400 Meter Relay

4- Green River HS WY ‘A’ 1) Jensen, Ashley, 2) Hardin, Samantha, 3) Mandros, Jarin, 4) MacKinnon, Angie 5:28.58

Girl’s Long Jump

2- Hoyt, Lauren 15-02.00

14- Brady, Mariyah 13-08.00

17- Bentley, Patience 12-09.00

21- Skinner, Emmalee 12-07.00

27- Tirrell, Chatney 12-00.00

35- Davis, Maisie 11-00.00

40- Rocha, Modesta 10-03.00

45- Vaquera, Jacque 9-04.00

Girl’s Triple Jump

8- Vaquera, Jacque 28-06.00

15- Tirrell, Chatney 25-03.00

Girl’s Shot Put

27- Green, Codi 25-03.00

43- Rocha, Modesta 22-01.00

46- Lee, Lauren 21-08.00

54- Moritz, Cherylann 20-02.00

60- Ferguson, Kennedy 19-09.00

Girl’s Discus

22- Hoyt, Lauren 73-11

34- Green, Codi 62-06

49- Lee, Lauren 55-11

56- Moritz, Cherylann 50-09

Girl’s Team Scores

1) Cody High School 138

2) NCHS Girls 128

3) Riverton High School 126

4) Lander Valley HS 46.25

5) Thermopolis High School 38

6) Dubois HS 37

7) Rawlins 31.25

8) Wind River HS 30

9) Green River HS WY 26

10) Shoshoni High School 13

10) Wyoming Indian 13

12) Worland H.S. 10.25

13) Western Heritage Lutheran 6

14) Midwest HS 0.25







Boy’s Results



Boy’s 100 Meter Dash

12- White, Seth 12.16

33- Clark, Tommy 12.69

63- Belcher, Brody 13.36

64- Orr, Max 13.40

71- Bell, Brody 14.31

72- Finley, Araya 14.36

Boy’s 200 Meter Dash

4- Cacho, Kyle 23.75

16- King, James 25.53

29- Marius, Alex 25.98

34- Reichl, Logan 26.53

46- Clark, Tommy 27.22

56- Belcher, Brody 28.35

60- Orr, Max 29.29

61- Bell, Brody 29.98

62- Finley, Araya 30.25

Boy’s 400 Meter Dash

22- Ruiz, Isaac 57.12

27- Reichl, Logan 57.82

29- Marius, Alex 58.92

36- Orr, Max 1:00.90

50- Finley, Araya 1:05.01

Boy’s 800 Meter Run

4- Moffat, Miles 2:12.53

23- Gailey, Kaden 2:40.85

28- Hansen, Evin 3:15.30

Boy’s 1600 Meter Run

7- Moffat, Miles 5:07.94

37- Gailey, Kaden 5:53.76

42- Hansen, Evin 6:42.39

Boy’s 3200 Meter Run

20- Eckelberry, Brady 13:39.23

Boy’s High Jump

10- Ruiz, Isaac 5-02.00

Boy’s Long Jump

1- Cacho, Kyle 19-11.00

15- Ruiz, Isaac 17-08.00

33- Marius, Alex 15-04.00

34- King, James 15-02.00

36- Clark, Tommy 15-00.00

44- Finley, Araya 13-02.00

Boy’s Triple Jump

16- Marius, Alex 35-01.00

Boy’s Shot Put

4- Boldt, Nick 42-10.50

24- Martinez, David 36-09.00

41- King, James 32-00.00

44- Belcher, Brody 31-06.00

54- Prieto, Josiah 27-04.00

59- Alcorn, Ty 25-10.00

Boy’s Discus

1- Boldt, Nick 138-06

14- Martinez, David 111-07

50- Prieto, Josiah 74-11

55- King, James 69-02

61- Belcher, Brody 65-05

71- Alcorn, Ty 54-10

Boy’s Team Scores

1) Natrona 201

2) Cody High School 83

3) Riverton High School 79

4) Worland H.S. 61

5) Lander Valley HS 57

6) Green River HS WY 37

7) Wind River HS 31

8) Midwest HS 24

9) Wyoming Indian 23

10) Rawlins 14

11) Thermopolis High School 12

12) Western Heritage Lutheran 11

13) Shoshoni High School 10

14) St Stephens Indian School 3

15) Dubois HS 2