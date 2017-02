Rock Springs Tiger Swimmers Ends Dual Season 10-2

ROCK SPRINGS – The Rock Springs Swim and Dive Team ended their Dual Season with wins over Lyman and Evanston in a double dual in Rock Springs Tuesday night.

The Tigers ended their dual season 10-2. Juniors Ron DeFauw and James Spicer along with freshman Darwin Anderson finished with 4 first-place swims each. The Tigers head to Gillette to swim on Friday and Saturday .

Rock Springs 118, Evanston 40

Rock Springs 115, Lyman 46

200 Yard Medley Relay

1 Rock Springs A 1:46.89

(Ron DeFauw, Kade Thomas, James Spicer, Darwin Anderson)

214.02. Rock Springs B 2:14.02

(Zakary Ross, Trevor Lansberry, Conley Searle, and Johnathan Even)

200 Yard Free

1 Bryan Monzon 1:58.38 (4AQ)

4 Anthony Erramouspe 2:16.59

5 Conley Searle 2:23.20

200 Yard IM

1 Ron DeFauw 2:11.26 (4AQ)

2 Parker Newberg 2:14.42 (4AQ)

50 Yard Free

1 Darwin Anderson 23.07 (4AQ)

5 Kade Thomas 25.98

11 Zakary Ross 29.91

13 Bradyn Conover 31.66

14 Sam Smith 32.14

Diving

2 Johnathan Even 180.55 (4AQ)

100 Yard Fly

1 James Spicer 59.71 (4AQ)

2 Parker Newberg 102.95 (4AQ)

100 Yard Free

1 Darwin Anderson 50.04 (4AQ)

2 Bryan Monzon 54.87 (4AQ)

6 Conley Searle 1:02.75

8 Trevor Lansberry 1:10.93

500 Yard Free

1 Ron DeFauw 5:12.44 (4AQ)

4 Anthony Erramouspe 6:13.71

200 Yard Relay

1 Rock Springs A 1:37.17

(Bryan Monzon, Parker Newberg, James Spicer, Darwin Anderson)

4 Rock Springs B 2:05.92

(Bradyn Conover, Trevor Lansberry, Sam Smith, Johnathan Even)

100 Yard Back

1 James Spicer 1:01.03 (4AQ)

5 Zakary Ross 1:17.59

100 Yard Breast

1 Kade Thomas1:09.61 (4AQ)

4 Trevor Lansberry 1:27.27

6 Sam Smith 1:39.43

400 Yard Relay

1 Rock Springs A 3:48.70

(Parker Newberg, Ron DeFauw, Kade Thomas, Bryan Monzon)

4 Rock Springs B 4:31.08

(Anthony Erramouspe, Johnathan Even, Conley Searle, Zakary Ross)