RSHS Takes Third at Regional Track & Field

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team competed at the 4A West Regional Track and Field Meet in Jackson on Friday and Saturday, May 11 and 12.

The Tigers competed against all of the other teams in the 4A West conference which includes, Kelly Walsh, Natrona, Jackson, Green River, and Evanston.

Both the RSHS girls and boys teams placed third. The girls totaled up 131 points, while the boys scored 143.5 points.

Up Next

The RSHS track and field team will travel to Casper this week to compete at the Wyoming High School State Track and Field meet on Thursday through Saturday, May 17-19.

Check out Rock Springs’ results from the regional meet below.

Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

10. Rachel Shuler 13.85

Girl’s 200 Meter Dash

1. Selena Cudney 26.89

5. Favour Wanjoku 27.71

— Rachel Shuler DQ

Girl’s 400 Meter Dash

1. Bailee Radakovich 59.59

12. Cali Pollastro 1:10.77

Girl’s 800 Meter Run

1. Bailee Radakovich 2:21.31

10. Hanna Crockett 2:34.23

13. Erin Poyer 2:37.37

15. Ashlyn Wolfe 2:44.40

Girl’s 1600 Meter Run

2. Hanna Shuler 5:38.78

13. Ashlyn Wolfe 6:04.92

15. Alex Riley 6:10.03

— Shaunti Longfellow DQ

Girl’s 3200 Meter Run

2. Hanna Shuler 12:04.69

12. Alex Riley 13:09.76

14. Scarlett Sisemore 13:40.50

Girl’s 300 Meter Hurdles

1. Jenae Ramirez 47.29

Girl’s 4×100 Meter Relay

— Rock Springs 1) Selena Cudney 2) Jenae Ramirez 3) Rachel Shuler 4) Favour Wanjoku DQ

Girl’s 4×400 Meter Relay

1. Rock Springs 1) Shaunti Longfellow 2) Jenae Ramirez 3) Hanna Shuler 4) Bailee Radakovich 4:12.04

Girl’s 4×800 Meter Relay

1. Rock Springs 1) Shaunti Longfellow 2) Hanna Shuler 3) Hanna Crockett 4) Bailee Radakovich 10:23.20

Girl’s 1600 Sprint Medley Relay

1. Rock Springs 1) Selena Cudney 2) Rachel Shuler 3) Jenae Ramirez 4) Shaunti Longfellow 4:25.99

Girl’s High Jump

4. Cali Pollastro 4-10.00

9. Kameron Wilson 4-06.00

10. Erin Poyer 4-04.00

15. Brixen Mathis 4-02.00

Girl’s Long Jump

1. Selena Cudney 17-05.00

— Favour Wanjoku DQ

Girl’s Triple Jump

1. Favour Wanjoku 37-03.00

8. Cali Pollastro 32-02.00

Girl’s Shot Put

3. Courtney Smith 37-09.25

5. McKenna Bournazian 35-08.50

12. Megan Bradford 31-00.25

13. Emily Quigley 30-02.25

Girl’s Discus Throw

4. Emily Quigley 120-08

8. Brixen Mathis 109-02

10. Courtney Smith 106-09

12. Megan Bradford 101-05

Girl’s Team Scores

Kelly Walsh High School 188 Natrona 142 Rock Springs HS-WY 131 Evanston HS 88 Jackson Hole 82 Green River HS WY 48

Boy’s Results



Boy’s 100 Meter Dash

9. Kevin Mei 11.63

10. Favor Okere 11.66

14. Everett Whitman 11.80

20. Emmanuel Odogwu 12.26

Boy’s 200 Meter Dash

2. Erick Salcido 23.12

3. Jaeden Carnahan 23.15

8. Kevin Mei 24.00

12. Favor Okere 24.61

Boy’s 400 Meter Dash

2. Damon Longfellow 51.51

11. Shane Ramsey 54.49

13. Kevin Mei 54.94

15. Dylan Christopherson 55.54

Boy’s 800 Meter Run

1. David Medina 1:58.04

2. Parker Jones 1:59.11

9. Shane Ramsey 2:03.27

— Jayson Caudell DQ

Boy’s 1600 Meter Run

1. David Medina 4:37.87

8. Jayson Caudell 4:46.42

18. Dominik McCall 5:07.49

— Parker Jones DQ

Boy’s 3200 Meter Run

10. Jayson Caudell 10:42.05

11. Taden Morrell 11:04.72

12. Kadyn Druce 11:05.11

17. Dominik McCall 11:28.05

Boy’s 110 Meter Hurdles

3. Cole Goich 16.44

5. Seth Hymas 16.97

12. Edgar Granados 19.08

Boy’s 300 Meter Hurdles

3. Erick Salcido 41.67

5. Cole Goich 42.94

6. Seth Hymas 43.68

11. Braden Doak 45.91

Boy’s 4×100 Meter Relay

4. Rock Springs 1) Favor Okere 2) Hunter Hanson 3) Jaeden Carnahan 4) Erick Salcido 44.68

Boy’s 4×400 Meter Relay

1. Rock Springs 1) Hunter Hanson 2) Jaeden Carnahan 3) Parker Jones 4) Damon Longfellow 3:25.84

Boy’s 4×800 Meter Relay

1. Rock Springs 1) Parker Jones 2) Shane Ramsey 3) Damon Longfellow 4) David Medina 8:23.30

Boy’s 1600 Sprint Medley Relay

1. Rock Springs 1) Erick Salcido 2) Jaeden Carnahan 3) Damon Longfellow 4) David Medina 3:42.86

Boy’s High Jump

5. Favor Okere 5-10.00

8. Derek Lionberger 5-06.00

— Emmanuel Odogwu DQ

Boy’s Pole Vault

9. Vance Madsen 10-07.00

11. Micheal Bettelyoun 9-07.00

Boy’s Long Jump

4. Hunter Hanson 20-02.75

7. Seth Hymas 19-08.50

13. Collin Madsen 17-08.50

16. Dylan Christopherson 17-07.00

Boy’s Triple Jump

6. Hunter Hanson 41-01.50

10. Shane Ramsey 37-08.50

12. Emmanuel Odogwu 36-10.50

Boy’s Shot Put

3. Coleman Welsh 44-02.75

4. Zach Geffre 44-01.75

12. Javier Moreno 39-02.50

22. Michael Rodabaugh 33-02.00

Boy’s Discus Throw

2. Zach Geffre 134-02

11. Derek Lionberger 118-04

12. Coleman Welsh 117-08

19. Javier Moreno 105-01

Boy’s Team Scores