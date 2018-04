RSHS Track and Field Competes at 2018 Uintah Invitational

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team traveled to Vernal, Utah on Friday, April 6, to compete at the 2018 Uintah Invitational.

The boy’s team took first, totaling up 109.5 points, while the girl’s team placed fifth with 45 points.

Check out Rock Springs’ individual results from the meet below.



Rock Springs High School

Girl’s Results



Girl’s Sprint Medley Relay

6. Rock Springs HS-WY ‘A’ 5:01.15

Girl’s 1600 Meter Run

10. Scarlett Sisemore 6:04.02

Girl’s 400 Meter Dash

14. Karla Duarte 1:10.07

24. Andi Longfellow 1:14.01

Girl’s 800 Meter Run

5. Hanna Crockett 2:37.13

18. Karla Duarte 2:53.44

31. Brinlee McFarlane 3:16.51

Girl’s 3200 Meter Run

1. Scarlett Sisemore 13:27.41

Girl’s 4×400 Meter Relay

6. Rock Springs HS-WY ‘A’ 4:58.59

Girl’s Shot Put

3. Courtney Smith 36-04.50

8. Brixen Mathis 29-07.25

10. Megan Bradford 29-00.50

12. Shelynd Halls 28-06.75

16. Allison McConnell 27-07.25

37. Kayleigh Hamblin 23-07.50

56. Camryn Pierantoni 18-06.00

Girl’s High Jump

11. Karla Duarte 4-04.00

Girl’s Discuss

3. Courtney Smith 105-01 6

4. Megan Bradford 100-08 5

5. Shelynd Halls 93-01.50 4

6. Brixen Mathis 91-09.50

24. Seanna Latimer 21.59 70-10

28. Kayleigh Hamblin 21.23 69-08

47. Allison McConnell 46-04.00

Girl’s Team Scores

1. Carbon HS 135

2. Morgan HS 88

3. Big Piney HS 87 .5

4. Pinedale HS 75

5. Rock Springs HS-WY 45

6. Uintah HS 35 .5

7. Maeser Prep Acad 31 .5

8. Duchesne HS 26

9. Rich High Girls 24 .5

10. Altamont HS 23

11. Green River HS WY 18

12. Little Snake River 13

13. Manila HS 11

14. Union HS 4



Boy’s Results



Boy’s Sprint Medley Relay

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 3:40.20

5. Rock Springs HS-WY ‘B’ 4:05.54

Boy’s 110 Meter Hurdles

1. Cole Goich 16.13

Boy’s 100 Meter Dash

2. Erick Salcido 11.46

4. Favor Okere 11.62

18. Everett Whitman 12.25

22. Emmanuel Odogwu 12.33

28. Micheal Bettelyoun 12.57

43. Gabe Copeland 13.20

Boy’s 1600 Meter Run

6. Jayson Caudell 4:55.39

15. Kolin McIrvin 5:05.09

19. Dominik McCall 5:11.73

29. Taden Morrell 5:25.78

35. Irving Rodriquez 5:41.17

36. Edmon Huang 5:42.10

44. Levi Smith 6:30.34

Boy’s 4×100 Meter Relay

5. Rock Springs HS-WY ‘B’ 47.80

Boy’s 400 Meter Dash

3. Damon Longfellow 50.98

5. Hunter Hanson 52.53

8. Parker Jones 53.92

15. David Medina 57.09

22. Dylan Christopherson 57.96

27. Vance Madsen 58.82

Boy’s 300 Meter Hurdles

1. Erick Salcido 41.82

2. Cole Goich 42.25

10. Shane Ramsey 46.39

16. Edgar Granados 48.03

Boy’s 800 Meter Run

1. Parker Jones 2:05.31

7. Jayson Caudell 2:16.38

18. Taden Morrell 2:29.08

20. Irving Rodriquez 2:31.46

26. Edmon Huang 2:36.60

32. Levi Smith 2:55.18

Boy’s 200 Meter Dash

3. Jaeden Carnahan 23.45

10. Favor Okere 24.42

16. Everett Whitman 25.18

21. Emmanuel Odogwu 25.75

28. Micheal Bettelyoun 26.08

35. Damon Longfellow 27.19

39. Vance Madsen 27.75

Boy’s 3200 Meter Run

7. Kolin McIrvin 11:42.96

12. Dominik McCall 12:05.32

Boy’s 4×400 Meter Relay

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 3:33.82

5. Rock Springs HS-WY ‘B’ 3:50.71

Boy’s High Jump

6. Emmanuel Odogwu 5-06.00

8. Favor Okere 5-06.00

16. Micheal Bettelyoun 5-02.00

Boy’s Discuss

13. Javier Moreno 96-00

38. Jacob Taucher 65-09

40. Michael Rodabaugh 65-02

Boy’s Long Jump

3. Hunter Hanson 20-10.00

12. Shane Ramsey 18-03.00

20. Collin Madsen 17-04.50

Boy’s Shot Put

13. Javier Moreno 36-10.25

22. Michael Rodabaugh 33-03.75

25. Jacob Taucher 32-07.00

Boy’s Team Scores

1. Rock Springs HS-WY 109 .5

2. Morgan HS 104

3. Uintah HS 103

4. Green River HS WY 54

4. Big Piney HS 54

6. Union HS 37

7. Carbon HS 36

8. Maeser Prep Acad 34

9. Rich High Boys 28

10. Little Snake River 27

11. Altamont HS 18

12. Pinedale HS 10

13. Manila HS 2 .5

14. Pinnacle HS 1