RSHS Track and Field Competes at Mountain Man Invitational

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team traveled to Pinedale on Friday, April 27, to compete at the Mountain Man Invitational.

Rock Spring competed against Pinedale, Green River, Big Piney, Mountain View, H.E.M., and Farson-Eden.

The girl’s team took third place with 80.5 points. The boy’s team took second place, totaling up 146 points.

Girl’s 100 Meter Dash

2. Favour Wanjoku 13.40

8. Rachel Shuler 14.10

19. Hanna Johns 16.05

Girl’s 200 Meter Dash

8. Cali Pollastro 30.21

17. Hanna Johns 32.79

19. Brinlee McFarlane 33.56

Girl’s 800 Meter Run

3. Karla Duarte 2:47.42

5. Kayla Smith 2:59.38

6. Andi Longfellow 3:01.09

11. Brinlee McFarlane 3:14.40

Girl’s 4×100 Meter Relay

3. Rock Springs HS-WY ‘A’ 57.18

Girl’s 4×400 Meter Relay

2. Rock Springs HS-WY ‘A’ 4:59.44

Girl’s Triple Jump

1. Favour Wanjoku 36-09.50

6. Cali Pollastro 31-08.50

Girl’s High Jump

4. Kameron Wilson 4-03.00

5. Karla Duarte 4-01.00

7. Brinlee McFarlane 3-11.00

Girl’s Shot Put

3. Anna George 29-05.75

7. Celeste Keelin 28-11.25

8. Rachel Shuler 27-11.25

11. Levina Bell 26-04.00

13. Kayleigh Hamblin 25-10.00

15. Allison McConnell 24-08.75

19. Camryn Pierantoni 21-09.00

20. Julia Bauman 21-07.50

21. Seanna Latimer 21-06.50

Girl’s Discus

4. Anna George 85-00

5. Kayleigh Hamblin 84-06

7. Kameron Wilson 82-09

10. Seanna Latimer 79-08

11. Levina Bell 77-05.75

12. Allison McConnell 75-00.50

14. Celeste Keelin 71-01

18. Camryn Pierantoni 62-05.75

20. Julia Bauman 56-02.25

Girl’s Team Scores

1. Pinedale HS 219

2. Big Piney HS 132

3. Rock Springs HS-WY 80 .5

4. HEM 67

5. Farson HS 41

6. Mountain View HS 30 .5

7. Green River HS WY 16



Boy’s 100 Meter Dash

4. Kevin Mei 11.97

5. Everett Whitman 12.02

10. Emmanuel Odogwu 12.47

11. Micheal Bettelyoun 12.48

15. Gabe Copeland 12.92

18. Nick Faigl 13.09

Boy’s 200 Meter Dash

3. Kevin Mei 24.31

7. Everett Whitman 24.69

12. Collin Madsen 25.67

14. Edgar Granados 25.84

18. Gabe Copeland 26.40

22. Nick Faigl 27.38

23. Micheal Bettelyoun 27.41

Boy’s 400 Meter Dash

9. Vance Madsen 57.10

10. Kolin McIrvin 58.02

15. Dominik McCall 59.86

16. Collin Madsen 1:00.40

23. Levi Smith 1:06.27

24. Irving Rodriquez 1:06.75

Boy’s 800 Meter Run

11. Kadyn Druce 2:27.39

14. Taden Morrell 2:27.81

20. Edmon Huang 2:33.39

22. Gabe Villalobos 2:40.33

23. Levi Smith 2:48.31

Boy’s 1600 Meter Run

2. Kolin McIrvin 5:04.42

4. Kadyn Druce 5:12.14

7. Dominik McCall 5:16.56

9. Taden Morrell 5:25.74

11. Irving Rodriquez 5:37.42

13. Edmon Huang 5:41.03

15. Gabe Villalobos 5:47.26

Boy’s 300 Meter Hurdles

3. Edgar Granados 45.68

4. Braden Doak 46.05

Boy’s 4×100 Meter Relay

2. Rock Springs HS-WY ‘A’ 46.88

Boy’s 4×400 Meter Relay

3. Rock Springs HS-WY ‘A’ 3:49.52

Boy’s Long Jump

8. Collin Madsen 17-09.00

Boy’s Triple Jump

5. Emmanuel Odogwu 37-04.00

Boy’s High Jump

1. Favor Okere 6-00.00

3. Emmanuel Odogwu 5-08.00

4. Derek Lionberger 5-06.00

6. Zach Geffre 5-04.00

Boy’s Pole Vault

3. Vance Madsen 10-00.00

4. Micheal Bettelyoun 9-06.00

5. Gabe Copeland 9-00.00

Boy’s Shot Put

1. Zach Geffre 44-08.75

2. Coleman Welsh 44-01.75

6. Javier Moreno 39-04.25

10. Derek Lionberger 36-00.75

12. Joseph Adkins 34-08.25

17. Michael Rodabaugh 31-09.25

18. Jacob Taucher 31-07.75

Boy’s Discus

1. Zach Geffre 132-07

2. Derek Lionberger 130-01.50

3. Coleman Welsh 124-04

12. Javier Moreno 103-01

18. Jacob Taucher 86-00

19. Joseph Adkins 85-03

Boy’s Team Scores

1. Big Piney HS 173 .5

2. Rock Springs HS-WY 146

3. Pinedale HS 92 .5

4. Farson HS 87

5. HEM 47

6. Mountain View HS 43

7. Green River HS WY 2