RSHS Track and Field Impresses at Utah Meet

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team showed an impressive performance at the Utah High School Track Coaches Association Invitational in West Jordan, Utah, on Saturday, March 24.

The boys team took second, totaling up 86 points, while the girls team took first with 92 points.

Check out individual results for the RSHS Tigers below.



Rock Springs High School

sports coverage is brought to you by these amazing sponsors:

Boys Results



Boys 4×800 Meter Relay

3. Rock Springs HS-WY ‘A’ 9:38.24

Boys 110 Meter Hurdles

4. Seth Hymas 18.06

17. Edgar Granados 19.88

Boys 100 Meter Dash

6. Erick Salcido 11.94

7. Favor Okere 11.95

48. Evertt Whitman 12.71

78. Micheal Bettelyoun 13.18

91. Nick Faigl 13.58

92. DeShaun Swenson 13.64

97. Gabe Copland 14.07

Boys 1600 Meter Run

54. Kolin McIrvin 5:21.91

59. Kadyn Druce 5:25.58

62. Dominik McCall 5:28.03

72. Taden Morrell 5:38.32

75. Irving Rodriquez 5:40.06

79. Edmon Huang 5:45.40

84. Gabe Villalobos 5:53.89

Boys 400 Meter Dash

20. David Medina 54.80

53. Collin Madsen 1:00.19

54. Taden Morrell 1:00.43

Boys 300 Meter Hurdles

1. Erick Salcido 43.30

4. Seth Hymas 44.42

12. Braden Doak 46.37

16. Edgar Granados 47.09

Boys 800 Meter Run

2. Parker Jones 2:06.49

22. Jaeden Carnahan 2:19.74

43. Irving Rodriquez 2:32.66

45. Kadyn Druce 2:33.42

49. Gabe Villalobos 2:47.13

Boys Sprint Medley Relay

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 3:48.34 10

Boys 200 Meter Dash

1. Erick Salcido 22.75

18. Favor Okere 24.47

29. Evertt Whitman 25.17

43. Braden Doak 25.62

54. Collin Madsen 26.04

58. Micheal Bettelyoun 26.22

71. Nick Faigl 27.62

72. Vance Madsen 27.77

77. DeShaun Swenson 28.10

78. Gabe Copland 28.41

Boys 4×400 Meter Relay

2. Rock Springs HS-WY ‘A’ 3:42.71

Boys Long Jump

17. Seth Hymas 17-10.50

25. Collin Madsen 17-00.25

Boys High Jump

8. Favor Okere 5-06.00

9. Derek Lionberger 5-06.00

Boys Pole Vault

3. Vance Madsen 11-03.00

Boys Shot Put

7. Zach Geffre 41-04.00

8. Javier Moreno 40-11.00

38. Michael Rodabaugh 35-06.00

Boys Discuss

2. Zach Geffre 129-06

8. Derek Lionberger 116-00

Boys Team Scores

1. West Jordan HS 88

2. Rock Springs HS-WY 86

3. Copper Hills HS 85

4. American Fork HS 57

5. Timpview HS 52

6. Cottonwood HS 43

7. Union HS 33

8. Jordan HS 31

9. Green River HS WY 29

10. Hillcrest HS 24

11. Bear Lake High School 23

12. Cyprus High School 19

12. Murray HS 19

14. Kemmerer 15

15. Corner Canyon HS 13

16. Kearns HS 12

16. Altamont HS 12

18. Brighton HS 9

19. Bingham HS 8

20. West HS 7

21. Granger HS 5

22. Orem HS 1

22. Rowland Hall 1



Rock Springs High School

sports coverage is brought to you by these amazing sponsors:

Girls Results



Girls 4×800 Meter Relay

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 10:50.70

Girls 100 Meter Dash

9. Selena Cudney 13.84

20. Rachel Shuler 14.34

49. Cali Pollastro 15.16

Girls 1600 Meter Run

24. Hanna Crockett 6:00.09

39. Alex Riley 6:18.10

41. Scarlett Sisemore 6:21.49

59. Kayla Smith 6:55.73

Girls 300 Meter Hurdles

5. Jenae Ramirez 50.86

Girls 800 Meter Run

7. Bailee Radakovich 2:35.93

9. Hanna Shuler 2:37.85

17. Hanna Crockett 2:44.28

29. Erin Poyer 2:52.98

30. Karla Duarte 2:53.68

44. Andi Longfellow 3:02.26

52. Kayla Smith 3:16.82

54. Brinlee McFarlane 3:17.66

Girls Sprint Medley Relay

3. Rock Springs HS-WY ‘A’ 4:57.91

Girls 200 Meter Dash

2. Selena Cudney 26.23

19. Rachel Shuler 28.90

49. Cali Pollastro 30.99

62. Andi Longfellow 32.55

Girls 3200 Meter Run

8. Scarlett Sisemore 13:24.94

Girls 4×400 Meter Relay

2. Rock Springs HS-WY ‘A’ 4:35.48

Girls Long Jump

2. Selena Cudney 17-07.75

Girls High Jump

10. Cali Pollastro 4-06.00

14. Erin Poyer 4-04.00

Girls Shot Put

1. Courtney Smith 35-03.50

2. Emily Quigley 35-02.00

3. McKenna Bournazian 34-05.00

11. Shelynd Halls 30-01.50

13. Anna George 29-07.50

14. Brixen Mathis 29-07.00

19. Rachel Shuler 28-03.00

29. Trinity Chrisawn 26-08.00

Girls Discuss

1. Courtney Smith 119-03

3. Brixen Mathis 117-00

4. Emily Quigley 116-03

9. McKenna Bournazian 92-01

11. Trinity Chrisawn 90-00

15. Shelynd Halls 83-06

19. Anna George 78-07

Girls Team Scores

1. Rock Springs HS-WY 92

2. Copper Hills HS 73 .5

3. Timpview HS 70 .5

4. Hillcrest HS 70

5. Corner Canyon HS 60

6. American Fork HS 41 .5

7. West HS 40

8. Kearns HS 34

9. Brighton HS 29

10. Union HS 28

11. Rowland Hall 27

12. West Jordan HS 24 .5

13. Altamont HS 18

14. Cottonwood HS 13

14. Green River HS WY 13

16. Murray HS 9

16. Judge Memorial CHS 9

18. Kemmerer 8

18. Bingham HS 8

20. Jordan HS 6

21. Cyprus High School 1