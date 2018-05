RSHS Track & Field Competes at Davis Invitational

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team competed at the Davis Invitational in Kaysville, Utah, on Saturday, April 28.

Other Wyoming teams that competed at the meet included Evanston and Mountain View.

Check out the Tigers’ results below.



Boy’s Results- Seeded Section



Boy’s 200 Meter Dash- Seeded

6. Erick Salcido 23.06

Boy’s 400 Meter Dash- Seeded

7. Damon Longfellow 50.30

Boy’s 800 Meter Run- Seeded

5. David Medina 2:00.42

6. Parker Jones 2:02.35

Boy’s 300 Meter Hurdles- Seeded

6. Erick Salcido 41.42

Boy’s 4×100 Meter Relay- Seeded

6. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Hunter Hanson, 2) Favor Okere, 3) Erick Salcido, 4) Jaeden Carnahan 44.61

Boy’s Sprint Medley Relay- Seeded

5. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Emmanuel Odogwu, 2) Kevin Mei, 3) Cole Goich, 4) Jayson Caudell 3:50.90

Boy’s Long Jump- Seeded

8. Hunter Hanson 20-02.25

Girl’s Results- Seeded Section



Girl’s 200 Meter Dash- Seeded

8. Selena Cudney 26.76

Girl’s 800 Meter Run- Seeded

9. Bailee Radakovich 2:21.65

Girl’s 300 Meter Hurdles- Seeded

8. Jenae Ramirez 49.83

Girl’s Long Jump- Seeded

2. Favour Wanjoku 17-05.75

6. Selena Cudney 17-00.25

Girl’s Shot Put- Seeded

2. Courtney Smith 39-10.00

9. Emily Quigley 35-10.00

Girl’s Discus- Seeded

7. Emily Quigley 104-06

FOUL Courtney Smith FOUL

Boy’s Results- Open Section



Boy’s 100 Meter Dash- Open

22. Erick Salcido 11.82

29. Favor Okere 11.96

44. Kevin Mei 12.08

Boy’s 200 Meter Dash- Open

17. Jaeden Carnahan 23.88

44. Everett Whitman 24.68

47. Favor Okere 24.90

Boy’s 400 Meter Dash- Open

23. Hunter Hanson 52.91

Boy’s 800 Meter Run- Open

31. Shane Ramsey 2:09.89

Boy’s 1600 Meter Run- Open

42. David Medina 4:48.05

55. Jayson Caudell 4:51.34

Boy’s 110 Meter Hurdles- Open

21. Cole Goich 17.21

23. Seth Hymas 17.24

Boy’s 300 Meter Hurdles- Open

14. Seth Hymas 43.11

19. Cole Goich 43.44

Boy’s 4×400 Meter Relay- Open

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Parker Jones, 2) Damon Longfellow, 3) Hunter Hanson, 4) Jaeden Carnahan 3:31.73

Boy’s 4×800 Meter Relay- Open

5. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Parker Jones, 2) Damon Longfellow, 3) David Medina, 4) Shane Ramsey 8:28.79

Boy’s Long Jump- Open

6. Seth Hymas 19-07.50

Boy’s High Jump- Open

5. Favor Okere 5-10.00

Boy’s Pole Vault- Open

16. Vance Madsen 10-08.00

Girl’s Results- Open Section



Girl’s 100 Meter Dash- Open

7. Selena Cudney 13.37

9. Favour Wanjoku 13.41

Girl’s 200 Meter Dash- Open

31. Favour Wanjoku 28.09

Girl’s 400 Meter Dash- Open

6. Bailee Radakovich 1:00.71

14. Jenae Ramirez 1:03.17

Girl’s 800 Meter Run- Open

6. Shaunti Longfellow 2:25.68

24. Hanna Shuler 2:32.60

38. Erin Poyer 2:38.61

Girl’s 1600 Meter Run- Open

5. Shaunti Longfellow 5:30.21

9. Hanna Shuler 5:35.38

64. Hanna Crockett 6:05.77

65. Ashlyn Wolfe 6:06.50

66. Alex Riley 6:09.37

67. Scarlett Sisemore 6:12.69

Girl’s 4×100 Meter Relay- Open

1. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Rachel Shuler, 2) Selena Cudney, 3) Favour Wanjoku, 4) Jenae Ramirez 50.32

Girl’s 4×800 Meter Relay- Open

4. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Hanna Crockett, 2) Shaunti Longfellow, 3) Bailee Radakovich, 4) Hanna Shuler 10:12.56

Girl’s Sprint Medley Relay- Open

6. Rock Springs HS-WY ‘A’ 1) Rachel Shuler, 2) Cali Pollastro, 3) Alex Riley, 4) Ashlyn Wolfe 5:03.86

Girl’s High Jump- Open

3. Cali Pollastro 5-00.00

Girl’s Shot Put- Open

26. Megan Bradford 30-04.00

28. Trinity Chrisawn 29-10.50

31. Shelynd Halls 29-01.00

33. Brixen Mathis 27-10.00

FOUL McKenna Bournazian FOUL

Girl’s Discus- Open