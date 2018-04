RSHS Track & Field Takes First at Home Meet

ROCK SPRINGS– The Rock Springs High School track and field team hosted the 2018 Meet of Hope on Saturday, in which the Tigers took first over the competition.

RSHS competed against Evanston, Pinedale, Mountain View, HEM, Big Piney, Farson-Eden, and Saratoga.

The girl’s team took first with 233 points. The boys team took first as well with 282 points. The Tigers’ totaled up a combined score of 515 points.



Rock Springs High School

Girl’s Results



Girl’s 100 Meter Dash

1- Wanjoku, Favour 13.21 10

12- Poyer, Erin 14.24

19- Pollastro, Cali 14.65

Girl’s 200 Meter Dash

1- Cudney, Selena 26.30 10

2- Wanjoku, Favour 27.77

8- Poyer, Erin 29.88

19- McFarlane, Brinlee 32.67

Girl’s 400 Meter Dash

1- Radakovich, Bailee 1:01.17

2- Longfellow, Shaunti 1:03.20

12- McFarlane, Brinlee 1:14.70

Girl’s 800 Meter Run

2- Crockett, Hanna 2:37.31

4- Shuler, Hanna 2:38.77

6- Duarte, Karla 2:51.73

9- Wolfe, Ashlyn 2:58.34

10- Riley, Alex 2:58.59

13- Smith, Kayla 3:10.48

18- Goff, Heather 4:05.21

Girl’s 1600 Meter Run

1- Shuler, Hanna 5:47.29

4- Sisemore, Scarlett 6:18.69

5- Riley, Alex 6:20.10

7- Wolfe, Ashlyn 6:26.00

13- Smith, Kayla 6:56.86

Girl’s 3200 Meter Run

2- Sisemore, Scarlett 13:40.56

Girl’s 300 Meter Hurdles

2- Ramirez, Jenae 50.78

Girl’s 4×400 Meter Relay

1- Rock Springs Hs-Wy ‘B’ 1) Cudney, Selena, 2) Radakovich, Bailee, 3) Longfellow, Shaunti, 4) Ramirez, Jenae 4:25.06

4- Rock Springs Hs-Wy 1) Duarte, Karla, 2) Wolfe, Ashlyn, 3) Shuler, Hanna, 4) Crockett, Hanna 4:48.46

Girl’s 4×800 Meter Relay

2 Rock Springs Hs-Wy 1) Crockett, Hanna, 2) Poyer, Erin, 3) Wolfe, Ashlyn, 4) Riley, Alex 11:06.86

Girl’s 1600 Meter Sprint Medley Relay

1- Rock Springs Hs-Wy 1) Cudney, Selena, 2) Ramirez, Jenae, 3) Longfellow, Shaunti, 4) Radakovich, Bailee 4:35.80

Girl’s High Jump

1- Pollastro, Cali 4-10.00

5- Poyer, Erin 4-04.00

7- Mathis, Brixen 4-04.00

10- Duarte, Karla 4-00.00

Girl’s Long Jump

1- Wanjoku, Favour 17-07.25

2- Cudney, Selena 17-05.75

Girl’s Triple Jump

1- Wanjoku, Favour 35-01.75

6- Pollastro, Cali 31-07.00

Girl’s Shot Put

1- Smith, Courtney 38-00.00

3- Quigley, Emily 34-01.00

6- Bradford, Megan 31-04.50

7- Mathis, Brixen 29-11.25

8- George, Anna 29-09.00

9- Chrisawn, Trinity 29-07.50

10- Halls, Shelynd 29-03.50

15- McConnell, Allison 27-07.50

17- Keelin, Celeste 26-08.25

19- Hamblin, Kayleigh 26-01.50

22- Bell, Levina 25-05.75

29- Pierantoni, Camryn 22-06.00

30- Latimer, Seanna 22-00.75

31- Bauman, Julia 21-06.00

44- Mortensen, Kylie 16-03.00

Girl’s Discus

1- Quigley, Emily 116-11

3- Smith, Courtney 111-08

4- Mathis, Brixen 99-04

5- Bournazian, McKenna 95-11

6- Halls, Shelynd 90-10

7- George, Anna 86-11

8- Latimer, Seanna 83-11

13- Hamblin, Kayleigh 71-11

14- Wilson, Kameron 69-11

15- McConnell, Allison 67-08

16- Keelin, Celeste 67-07

23- Pierantoni, Camryn 63-05

28- Bell, Levina 59-06

30- Bauman, Julia 57-08

38- Mortensen, Kylie 42-06

Girl’s Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 233

2) Pinedale HS 116

3) Evanston HS 111

4) HEM 49

5) Mountain View HS 47

6) Big Piney HS 43

7) Farson HS 27

8) Saratoga 26







Boy’s Results



Boy’s 100 Meter Dash

1- Carnahan, Jaeden 11.49

3- Salcido, Erick 11.57

4- Okere, Favor 11.64

7- Mei, Kevin 11.83

13- Whitman, Everett 12.05

16- Uranker, Malyki 12.16

18- Bettelyoun, Micheal 12.23

26- Faigl, Nick 12.67

31- Copeland, Gabe 13.08

Boy’s 200 Meter Dash

1- Salcido, Erick 22.65

2- Carnahan, Jaeden 22.92

5- Okere, Favor 23.57

8- Whitman, Everett 24.11

9- Mei, Kevin 24.47

11- Odogwu, Emmanuel 24.73

13- Uranker, Malyki 25.09

14- Doak, Braden 25.25

15- Madsen, Collin 25.29

16- Bettelyoun, Micheal 25.32

17- Granados, Edgar 25.37

25- Madsen, Vance 26.49

27- Copeland, Gabe 26.87

30- Faigl, Nick 27.42

Boy’s 400 Meter Dash

4- Jones, Parker 54.15

6- Christopherson, Dylan 57.12

13- Smith, Levi 1:05.57

Boy’s 800 Meter Run

1- Medina, David 2:03.00

2- Longfellow, Damon 2:03.70

6- Rodriquez, Irving 2:26.33

13- Huang, Edmon 2:32.14

20- Villalobos, Gabe 2:38.82

22- Smith, Levi 2:47.67

Boy’s 1600 Meter Run

1- Caudell, Jayson 5:00.62

5- McIrvin, Kolin 5:15.92

8- McCall, Dominik 5:17.77

11- Druce, Kadyn 5:25.24

16- Morrell, Taden 5:32.79

18- Rodriquez, Irving 5:39.29

Boy’s 3200 Meter Run

2- Druce, Kadyn 11:37.67

3- Morrell, Taden 11:48.89

4- Huang, Edmon 12:25.10

6- Villalobos, Gabe 12:57.31

Boy’s 110 Meter Hurdles

2- Goich, Cole 16.20

4- Hymas, Seth 16.87

Boy’s 300 Meter Hurdles

2- Salcido, Erick 42.04

3- Goich, Cole 42.22

6- Hymas, Seth 42.90

9- Granados, Edgar 45.57

10- Doak, Braden 45.90

12- Ramsey, Shane 46.33

Boy’s 4×100 Meter Relay

1- Rock Springs Hs-Wy 1) Okere, Favor, 2) Carnahan, Jaeden, 3) Hanson, Hunter, 4) Salcido, Erick 44.71

4- Rock Springs Hs-Wy ‘B’ 1) Whitman, Everett, 2) Mei, Kevin, 3) Bettelyoun, Micheal, 4) Faigl, Nick 48.39

Boy’s 4×400 Meter Relay

1- Rock Springs Hs-Wy 1) Jones, Parker, 2) Carnahan, Jaeden, 3) Hanson, Hunter, 4) Longfellow, Damon 3:36.80

2- Rock Springs Hs-Wy ‘B’ 1) Doak, Braden, 2) Medina, David, 3) Christopherson, Dylan, 4) Hymas, Seth 3:43.96

5- Rock Springs Hs-Wy ‘C’ 1) Madsen, Vance, 2) McIrvin, Kolin, 3) McCall, Dominik, 4) Madsen, Collin 4:00.79

Boy’s 4×800 Meter Relay

1- Rock Springs Hs-Wy 1) Christopherson, Dylan, 2) Caudell, Jayson, 3) McIrvin, Kolin, 4) McCall, Dominik 9:09.81

Boy’s 1600 Meter Sprint Medley Relay

3- Rock Springs Hs-Wy 1) Ramsey, Shane, 2) Jones, Parker, 3) Medina, David, 4) Longfellow, Damon 3:56.03

Boy’s High Jump

3- Lionberger, Derek 5-08.00

5- Okere, Favor 5-06.00

6- Odogwu, Emmanuel 5-06.00

7- Geffre, Zach 5-06.00

13- Madsen, Collin 5-00.00

Boy’s Pole Vault

5- Madsen, Vance 9-10.00

6- Copeland, Gabe 8-10.00

7- Bettelyoun, Micheal 8-10.00

Boy’s Long Jump

2- Hanson, Hunter 21-04.50

3- Hymas, Seth 20-02.75

9- Madsen, Collin 18-00.50

10- Uranker, Malyki 17-09.00

11- Ramsey, Shane 17-08.00

Boy’s Triple Jump

1- Hanson, Hunter 41-00.50

6- Ramsey, Shane 39-00.75

Boy’s Shot Put

2- Geffre, Zach 43-03.25

4- Moreno, Javier 40-10.50

9- Lionberger, Derek 37-08.00

23- Taucher, Jacob 32-02.50

31- Adkins, Joseph 28-09.50

Boy’s Discus

1- Geffre, Zach 129-10

2- Lionberger, Derek 127-05

5- Welsh, Coleman 121-10

8- Moreno, Javier 111-01

14- Mattinson, Bryan 101-10

24- Taucher, Jacob 80-09

27- Adkins, Joseph 78-11

Boy’s Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 282

2) Evanston HS 112

3) Mountain View HS 89

4) HEM 50

5) Big Piney HS 48

6) Pinedale HS 47

7) Farson HS 36

8) Saratoga 18



Combined Team Scores

1) Rock Springs HS-WY 515

2) Evanston HS 223

3) Pinedale HS 163

4) Mountain View HS 136

5) HEM 99

6) Big Piney HS 91

7) Farson HS 63

8) Saratoga 44