Election Filings: Stacey Files for County Assessor

SWEETWATER COUNTY — There is now a candidate seeking election to the Sweetwater County Assessor’s Office. Marianne Stacey filed for the position and is the only person running for county assessor. The unofficial candidate filing list maintained by the clerk’s office does not list which party Stacey is affiliated with. Additionally, Chase Frits has filed to seek election to the Superior Town Council. There still isn’t anyone filed to run for Wamsutter’s mayoral position or town council.

Note: Names in italics denote incumbent candidates. Bolded names are new filings as of May 27.

Sweetwater County

Sweetwater County Board of County Commissioners 

Keaton West, Republican
Island Richards, Republican 
Wayne Severson, Democrat

Sweetwater County Coroner

Travis Sanders, Republican 

Sweetwater County Attorney

Daniel Erramouspe, Republican

Sweetwater County Sheriff

Ozzie Knezovich, Republican
Rich Fischer, Republican
Randall Trybiak, Republican
Matthew Wharton, Republican
Richard Kaumo, Republican
Amanda Buller, Republican

Sweetwater County Clerk

Cindy Swenson, Republican

Sweetwater County Treasurer

Mark Cowan, Republican

Sweetwater County Assessor

Marianne Stacey

City of Rock Springs

Mayor

Max Mickelson

Ward 1

Jennie Demas
Robert Godfrey

Ward 2

David Thompson
Tristian Wooden

Ward 3

Daniel Pedri

Ward 4

Randy Hanson

City of Green River

Mayor

Mark Peterson

Ward 1

Ronald Williams
Jason Souza

Ward 2

Michael Shutran
Jackie Fabian

Ward 3

Robert Ross
Clifford Vanderpool

Granger

Mayor 

Anselmo “Hippy” Valerio Jr.

Town Council

No one has filed for election as of May 27.

Superior

Mayor

Rick Niemiec

Town Council

Barbara Barela
Chase Frits

Wamsutter

No one has filed for mayor or the town council as of May 27.

Wyoming Senate

Senate District 11

Bob Davis, Republican

Senate District 13

Stacy Jones, Republican

Wyoming House

House District 17

Elizabeth Bingham, Republican

House District 18

Scott Heiner, Republican
Kenneth Roberts, Republican

House District 39

Cody Wylie, Republican

House District 47

Eamon O’Toole, Republican

House District 48

Darin McCann, Republican
James Wamsley, Republican

House District 60

Marlene Brady, Republican
Tony Niemiec, Republican

Wyoming Governor

Brent Bien, Republican
Eric Barlow, Republican
Megan Degenfelder, Republican
Kenneth Casner, Democrat

Wyoming Secretary of State

Rachel Williams, Republican
Robert Short, Republican
Bryan McCarty, Democrat

Wyoming State Auditor

Kristi Racines, Republican

Wyoming State Treasurer

Curt Meier, Republican

Wyoming Superintendent of Public Instruction

Chad Auer, Republican
Steve Harshman, Republican
Tom Kelly, Republican
Ana Cordova, Democrat
Sergio Maldonado, Sr., Democrat

U.S. Senator

Harriet Hageman, Republican
Jill Edwards, Republican
Jimmy Skovgard, Republican
John Allen Holtz, Republican
Sam Mead, Republican
James Byrd, Democrat
Billy Benavidez, Democrat

U.S. House of Representatives

Bo Biteman, Republican
Chuck Gray, Republican
Frank Chapman, Republican
Jillian Balow, Republican
Kevin Christensen, Republican
Reid Rasner, Republican
Steve Friess, Republican
Lisa Kinney, Democrat

