Election Filings: Stacey Files for County Assessor

SWEETWATER COUNTY — There is now a candidate seeking election to the Sweetwater County Assessor’s Office. Marianne Stacey filed for the position and is the only person running for county assessor. The unofficial candidate filing list maintained by the clerk’s office does not list which party Stacey is affiliated with. Additionally, Chase Frits has filed to seek election to the Superior Town Council. There still isn’t anyone filed to run for Wamsutter’s mayoral position or town council.
Note: Names in italics denote incumbent candidates. Bolded names are new filings as of May 27.
Sweetwater County
Sweetwater County Board of County Commissioners
Keaton West, Republican
Island Richards, Republican
Wayne Severson, Democrat
Sweetwater County Coroner
Travis Sanders, Republican
Sweetwater County Attorney
Daniel Erramouspe, Republican
Sweetwater County Sheriff
Ozzie Knezovich, Republican
Rich Fischer, Republican
Randall Trybiak, Republican
Matthew Wharton, Republican
Richard Kaumo, Republican
Amanda Buller, Republican
Sweetwater County Clerk
Cindy Swenson, Republican
Sweetwater County Treasurer
Mark Cowan, Republican
Sweetwater County Assessor
Marianne Stacey
City of Rock Springs
Mayor
Max Mickelson
Ward 1
Jennie Demas
Robert Godfrey
Ward 2
David Thompson
Tristian Wooden
Ward 3
Daniel Pedri
Ward 4
Randy Hanson
City of Green River
Mayor
Mark Peterson
Ward 1
Ronald Williams
Jason Souza
Ward 2
Michael Shutran
Jackie Fabian
Ward 3
Robert Ross
Clifford Vanderpool
Granger
Mayor
Anselmo “Hippy” Valerio Jr.
Town Council
No one has filed for election as of May 27.
Superior
Mayor
Rick Niemiec
Town Council
Barbara Barela
Chase Frits
Wamsutter
No one has filed for mayor or the town council as of May 27.
Wyoming Senate
Senate District 11
Bob Davis, Republican
Senate District 13
Stacy Jones, Republican
Wyoming House
House District 17
Elizabeth Bingham, Republican
House District 18
Scott Heiner, Republican
Kenneth Roberts, Republican
House District 39
Cody Wylie, Republican
House District 47
Eamon O’Toole, Republican
House District 48
Darin McCann, Republican
James Wamsley, Republican
House District 60
Marlene Brady, Republican
Tony Niemiec, Republican
Wyoming Governor
Brent Bien, Republican
Eric Barlow, Republican
Megan Degenfelder, Republican
Kenneth Casner, Democrat
Wyoming Secretary of State
Rachel Williams, Republican
Robert Short, Republican
Bryan McCarty, Democrat
Wyoming State Auditor
Kristi Racines, Republican
Wyoming State Treasurer
Curt Meier, Republican
Wyoming Superintendent of Public Instruction
Chad Auer, Republican
Steve Harshman, Republican
Tom Kelly, Republican
Ana Cordova, Democrat
Sergio Maldonado, Sr., Democrat
U.S. Senator
Harriet Hageman, Republican
Jill Edwards, Republican
Jimmy Skovgard, Republican
John Allen Holtz, Republican
Sam Mead, Republican
James Byrd, Democrat
Billy Benavidez, Democrat
U.S. House of Representatives
Bo Biteman, Republican
Chuck Gray, Republican
Frank Chapman, Republican
Jillian Balow, Republican
Kevin Christensen, Republican
Reid Rasner, Republican
Steve Friess, Republican
Lisa Kinney, Democrat