Green River High School Releases First Semester 2024-2025 Honor Rolls

GREEN RIVER — Green River High School released its 2024-2025 first semester honor rolls recently, recognizing its students for their academic achievements.

Students appear on the Principal Honor Roll, Regular Honor Roll, and Staff Honor Roll based on their GPAs. For all honor rolls, students could not have any “I” of “F” letter grades, and had to be enrolled in a minimum of five classes with A-D grades.

Students appearing on the Principal Honor Roll recorded a 4.00 GPA on first semester grades. To make the staff honor roll, students achieved a 3.75-3.99 GPA on first semester grades. To appear on the regular honor roll, students had to have between a 3.5-3.749 GPA on their first semester grades.

Advertisement - Story continues below...

View the honor rolls below, with students listed in alphabetical order. The numbers to the left indicate the students’ grade levels.

Principal Honor Roll

10 Alkema, Marley 10 Alkema, Rylie 12 Allison, Lillian 12 Allred, Abigail 09 Allred, Jacob 12 Anderson, Josiah 11 Archibald, Dylan 09 Arnell, Rylin 11 Arnell, Tavia 09 Arnold, Lucas 11 Arnold, Sophia 12 Atkinson, Ashley 12 Bagshaw, MaKynzee 09 Bauers, Raygen 09 Bernard, Dawson 10 Beutel, Brynley 10 Birch, Caringtyn 09 Birmingham, Olivia 12 Bowen, Julie 11 Bowen, Sydney 09 Bozner, Andrew 11 Britton, Alexia 09 Britton, Jacob 09 Bronstein, Jacob 12 Bronstein, Katherine 12 Brown, Allona 09 Buggy, Zayla 11 Bundy, Ethan 09 Bundy, Quentin 12 Burgess, Isabella 10 Burns, Michael 12 Castillon, Zoe 10 Casto, Payton 09 Chesley, Genivieve 12 Chetterbock, Silas 12 Clark, Aubrie 11 Clark, Lauren 12 Clevenger, Haley 09 Comerer, Audrey 10 Cordova, Brynlee 12 Cudney, Jordan 12 Davis, Hanna 09 Davis, Taryn 12 de la Riva, Marina Amor 12 Demaret, Addison 10 Demaret, Jake 12 Dillard, Lydia 11 Doak, Braxton 12 Dockter, Mikayla 10 Dodson, Zane 10 Draper, Kyan 10 Draycott, Ashlyn 10 Draycott, Carolyn 11 Drinkle, Ashlyn 09 Eagler, Brynlee 10 Eagler, Taydon 12 Eastman, Reese 11 Eastman, Sydnie 12 Eckelberry, Haylee 11 English, Savery 12 Erdmann, Trace 09 Faries, Kayonah 12 Flores, Hunter 11 Flores, Mikayla 09 Fowler, Todd 12 Fox, Taycie 09 Francis, Kaiden 09 Friebel, Jonah 12 Gailey, Keegan 12 George, Stevie 09 Ginestar, Brylan 12 Gray, Logan 10 Greene, Noelle 11 Guzman, Nixie 09 Hegewald, Eva 10 Hemphill, Noah 10 Hernandez, Taylor 12 Hildenbrand, Mark 09 Hill, Kaden 11 Hokanson, Tanner 10 Holmes, Bethany 10 Horn, Mitchell 10 Isaac, Kailana 12 Iwen, Meeka 12 Janota, Lillynee 09 Johnson, AlekZandar 10 Johnson, Emma 09 Jones, Aden 11 Jones, Gavin 12 Kellum, Joshua 10 Kendall, Taylor 11 Killpack, McKinley 11 Knaphus, Trynity 10 Kostadinova, Milena 09 Lee, Robert 12 Leffers, James 11 Lennon, Maggie 10 Leon, Emmanuel 09 Loe, Ella 10 Lopez, Sydney 11 Lounsbury, Maddux 09 Lovato, Joe 09 Lucas, Riley 11 Lucas, William 09 Lucero, Elias 12 Luster, Megan 12 Maag, Danielle 11 Maez, Katelyn 11 Magana Magana, Marely 11 Magana Magana, Pamela 12 Mahana, Kylee 10 Mares, Gavin 09 McCurtain, Jayden 11 Mele, Mylie 12 Meltzer, Linsey 12 Meyers, Alyssa 09 Meyers, Blake 12 Miller, Gabriella 12 Miller, Kylie 12 Mollman, Keira 09 Morrell, Ashton 09 Morris, Aavery 09 Morrow, Jessalynn 09 Mullins, Malloree 12 Murdock, Isabelle 12 Murdock, Lily 12 Murray, Eva 10 Murray, Vivian 10 Neher, Jeremy 09 Olson, Kaiden 12 Oswald, Christian 12 Owens, Dallan 09 Owens, Olivia 12 Paoli, Tayleigh 12 Peterson, Dawson 12 Peterson, Jocelyn 11 Peterson, Juliet 09 Phillips, Brookelyn 09 Poulsen, Makynleigh 10 Quiroz, Ellie 11 Ramirez, Janeth 12 Reed, Emma 12 Reyes, Danica 09 Richardson, Sailor 11 Robertson, Adam 11 Robinson, Timothy 12 Romango, Ezia 12 Rosas, Rylee 12 Sagely, Alexis 11 Sanchez, Noah 10 Sax, Autumn 11 Sax, Phoenix 09 Schultz, Maggie 12 Schultz, Virginia 11 Shamer, Elizabeth 10 Shantz, Jocelyn 09 Shantz, Payton 11 Shepard, Brinley 10 Smart, Landon 11 Smith, Bailee 09 Smith, Hayden 12 Smothers, Sydney 11 Soriano, Jade 09 Soto, Arianna 10 Stanton, Jake 09 Stanton, Lucy 12 Stanton, Molly 11 Steiss, Garren 09 Steiss, Kyler 09 Still, Georges 11 Swett, Bekalyn 10 Tanner, Katelyn 11 Taylor, Daxton 12 Terry, Haidyn 10 Thomas, Madelyn 09 Thomas, Meghan 11 Vasco, Isabel 09 Vasco, Thomas 12 Wahl, Victoria 11 Walther, Jaydon 09 Washington, Jordynn 12 West, Carson 09 Westenskow, Jillian 10 Westenskow, Suzanne 12 White, Allyson 09 Wilkinson, Olivia 10 Wilson, Nicole 09 Winer, Stevie 12 Zimmerman, John

Staff Honor Roll

12 Adams, Enna 11 Alatorre, Nicolas 12 Anderson, Ashley 10 Anderson, Isabella 12 Bauers, Joseph 11 Birmingham, Iliana 11 Burgess, Brigham 10 Camis, Hayden 11 Carman-Murray, Maxwell 11 Corhn, Landon 09 Coudrain, Madison 11 Davies, Kae Jay 09 Davies, Keaton 09 Davis, Brynk 11 Dodson, Kaiden 12 Galvan, Jacob 09 Gilmore, Zoie 12 Gomez, Grace 10 Griffin, Tayden 12 Guerrero, Carla 12 Helmandollar, Charles 11 Herrera, Addee 10 Hoffman, Rowan 12 Jasperson, Haylee 11 Korkow, Madison 12 Kovick, Zane 12 Lake, Hunter 12 Luth, Hailey 12 Mecham, Aelia 10 Meese, Landon 10 Morrell, Georgia 12 Morris, Olivia 12 Olson, Kyra 09 Rasanen, Sydney 10 Rosene, Dakota 10 Rosene, Nicholas 12 Sonneman, Kadyn 10 Steen, Jaicee 09 Tynsky, Natalie 11 Walker, Isabella 10 Wilde, Imagin 12 Winner, Hayden 09 Wisniewski, Oliver 09 Ziegler, Cannon

Regular Honor Roll