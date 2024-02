Green River High School Releases Honor Roll Lists

GREEN RIVER – Green River High School released its list of students appearing on the school’s honor rolls for the first semester of the school year.

Principal Honor Roll

To achieve this, a student must maintain a 4.0 grade point average. The students are:

Enna Adams

Liliana Adams

Adara Akin

Marley Alkema

Rylie Alkema

Christopher Allee

Lillian Allison

Abigail Allred

Isabella Anderson

Josiah Anderson

Travis Archibald

Tavia Arnell

Sophia Arnold

Ashley Atkinson

MaKynzee Bagshaw

Dusten Berg

Brynley Beutel

Caringtyn Birch

Iliana Birmingham

Sydney Bowen

Jayla Braden

Emily Brady

Alexia Britton

Katherine Bronstein

Allona Brown

Ethan Bundy

Brigham Burgess

Isabella Burgess

Michael Burns

Hayden Camis

Tyler Castillon

Zoe Castillon

Silas Chetterbock

Makenna Christensen

Aubrie Clark

Courtney Clark

Lauren Clark

Haley Clevenger

Raygan Cochrun

Brynlee Cordova

Landon Corhn

Jordan Cudney

Amanda Davis

Hanna Davis

Marina de la Riva

Addison Demaret

Braxton Doak

Mikayla Dockter

Zane Dodson

Kyan Draper

Ashlyn Draycott

Carolyn Draycott

Alaina Drew

Allysa Drinkle

Ashlyn Drinkle

Taydon Eagler

James Eason

Reese Eastman

Sydnie Eastman

Savery English

Trace Erdmann

Caydence Evans

Elizabeth Figenser

Landon Finstad

Jayce Flaten

Hunter Flores

Mikayla Flores

Taycie Fox

Abigail Fuss

Jacob Galvan

Ashley Garcia Anaya

Destyni German

Mikayla Green

Noelle Greene

Carla Guerrero

Lola Gutierrez

Nixie Guzman

Jensyn Hamel

Noah Hemphill

Taylor Hernandez

Robert Heward

Mark Hildenbrand

Faith Hill

Maddux Hintz

Tanner Hokanson

Mitchell Horn

Draiven Houchin

Dakota Hudson

Kailana Isaac

Traijyn Jakubowski

Lillynee Janota

Emma Johnson

Haylie Johnson

Rylie Johnson

Madison Jones

Taylor Kendall

Brydnn Killpack

Madison Korkow

Claira Kuball

Laural Kurth

Hunter Lake

Charles Lee

James Leffers

Emmanuel Leon

Ayla Lindsey

Sydney Lopez

Alexis Love

Mallery Lyon

Danielle Maag

Axel Mackinnon

Mallery Lyon

Danielle Maag

Axel MacKinnon

Sariah Maez

Marely Magana Magana

Pamela Magana Magana

Gavin Mares

Megan McGrady

Aelia Mecham

Landon Meese

Linsey Meltzer

Alyssa Meyers

Kylie Miller

Keira Mollman

Autumn Montoya

McKenna Morrell

Lily Murdock

Madison Murdock

Eva Murray

Vivian Murray

Ivory Neher

Jeremy Neher

Victoria Nygaard

Reghan Obray

Emma Olson

Christian Oswald

Dallan Owens

Tayleigh Paoli

Maisie Peter

Dawson Peterson

Juliet Peterson

Uriah Poulsen

Ellie Quiroz

Emma Reed

Adam Robertson

Tessa Robinson

Timothy Robinson

Ezia Romango

Rylee Rosas

Dakota Rosene

Nicholas Rosene

Stone Rubeck

Alexis Sagely

Isabell Salas

Noah Sanchez

Autumn Sax

Phoenix Sax

Elizabeth Shamer

Jocelyn Shantz

Alaina Sharp

Brinley Shepard

Hannah Skinner

Landon Smart

Garrett Smith

Dominic Smothers

Sydney Smothers

Chevy Stanton

Ella Stanton

Jake Stanton

Molly Stanton

Garren Steiss

Brianna Strauss

Bekalyn Swett

Katelyn Tanner

Daxton Taylor

Haidyn Terry

Madelyn Thomas

Emma Toman

Carter Tuttle

Brianna Uhrig

Isabel Vasco

Harmonie Vaughn

Victoria Wahl

Isabella Walker

Jaydon Walther

Carson West

Lydia Westenskow

Suzanne Westenskow

Allyson White

Imagin Wilde

Christopher Wilson

Nicole Wilson

Eduardo Zarate

Advertisement - Story continues below...

Staff Honor Roll

To be named to this list, a student must maintain a grade point average of 3.75-3.99, with no F or I grades and have a minimum of five classes with an A-D grade. The students are:

Nicolas Alatorre

Joah Alvarez

Chloe Baldwin

Ryann Bode

Jordan Christensen

Jacilynn Cornett

Kae Jay Davies

Jake Demaret

Lillian Duncan

Haylee Eckelberry

Carlie Floyd

Stevie George

Grace Gomez

Charles Helmandollar

Harrison Hopkin

Emilee Jensen

Avah Kellhofer

Joshua Kellum

Trynity Knaphus

Kale Knezovich

Milena Kostadinova

Holly Lake

Kamden Liebelt

Katelyn Maez

Jace McDaniel

Isabelle Murdock

Peyton Murray

Jorja Nielsen

Korbin Nielson

Kaylee Noyes

Brianna Page

Alise Pehrson

Nathanial Potter

Fatima Salcedo

Virginia Schultz

Jaicee Steen

Marcos Villa

David Wilde

Eric Wright

Regular Honor Roll

To be named on this list, a student must have a grade point average of 3.5-3.749, not have an I or F letter grade and have a minimum of five classes with a A-D grade. The students are:

Emma Adams

Cooper Allen

Josephine Anderson

Dylan Archibald

Asher Austin

Terryn Avery

Mya Bangert

Gina Barajas

Maria Barrera

Joseph Bauers

Bryson Birch

Connor Brady

Travin Brown

Janey Burd

Maxwell Carman-Murray

Myla Case

Savannah Case

Aaliyah Casper

Baylee Cochrun

Autumn Cooper

Ryker Dane

Adam Dodd

Kaiden Dodson

Christopher Egeland

Roman Escobar

Audrey Ferrer

Jaylene Gallegos

Cherelle Ginestar

Jaxxson Gomez

Dalynn Graves

Karson Hansen

Lily Harris

Abbagail Harrison

Ryleigh Hawkins

Bethany Holmes

Gavin Jones

Izabella Kelley

Alayna Kellhofer

McKinley Killpack

Irie Kuball

Harley Lance

Peter Landis

Maggie Lennon

William Lucas

Hailey Luth

Bianca Maez

Kylee Mahana

Jason Mandros

Ashlyn McCormick

Mylie Mele

Gabriella Miller

Ethan Morrell

Georgia Morrell

Alina Muething

Lennix Munoz

Corbin Nelson

Kyra Olson

Jessica Owens

Jocelyn Peterson

Antonio Plancarte

Hunter Rushing

Abigail Smith

Jade Soriano

Nathaniel Sorrells

Taylor Spellman

Blaise Taylor

Arianna Tobby

Mason Tollefson

Sidney Williams

Tyler Yager