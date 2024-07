NHSFR Shoots out the Chute For Sunday’s Opener

ROCK SPRINGS – The 2024 National High School Finals Rodeo (NHSFR) kicked off with thrilling performances and outstanding displays of talent from young cowboys and cowgirls from across the nation and beyond with many kids from Canada, Australia and Mexico competing as well. Five Wyoming kids finished in the top 10 last night, including Green River’s Jacob Cook. Here are the highlights from the first performance held Sunday at 7:00 PM.

Wyoming Participants in the Top Ten

Bareback Riding: Jacob Cook, Green River, 68 (4th place)

Jacob Cook, Green River, 68 (4th place) Boys Cutting: Keyton Hayden, Gillette, 142.5 (6th place)

Keyton Hayden, Gillette, 142.5 (6th place) Girls Cutting: Karly Peterson, Buffalo, 143 (7th place)

Karly Peterson, Buffalo, 143 (7th place) Steer Wrestling: Trenton Sheehan, Rozet, 6.83 (3rd place)

Trenton Sheehan, Rozet, 6.83 (3rd place) Bull Riding: Brenson Bartlett, Cheyenne, 71.5 (3rd place)

Brenson Bartlett, Cheyenne, 71.5 (3rd place) Pole Bending: Abagail Olson, Sheridan, 24.827 (17th place)

Barrel Racing

Madison Scott, Quenemo, Kan., 17.7 Talia Jaeger, Loomis, Calif., 17.715 Kari Hepper, Keene, N.D., 17.796 Bailey Girvin, Flagstaff, Ariz., 18.022 Landry Rice, Floyds Knobs, Ind., 18.031 Josie Laue, Richland Center, Wis., 18.07 Addey Lawson, Maysville, Ky., 18.199 Paige Gartner, Walla Walla, Wash., 18.227 Kelsey McGee, Deloraine, Manitoba, Can., 18.243 Erika Cruikshank, Valley, Neb., 18.276

Bareback Riding

Sean Mahoney, Bend, Ore., 75 Collin Roland, Childersburg, Ala., 74 Blayn Hughston, McBain, Mich., 71 Jacob Cook, Green River, 68 Dahl Winters, Benjamin, Utah, 67 TJ Andrews, Bowman, N.D., 63 Cody Jones, Hinton, Alberta, Can., 61 Judd Scism, Lawndale, N.C., 61 Truett Salazar, Oroville, Wash., 57 James Glenn, Wetumpka, Ala., 54

Boys Cutting

Luke Haskell, Payson, Utah, 147 Rance Jordan, Parma, Idaho, 145.5 Rope Roghair, Isabel, S.D., 145.5 Stranton Oftedahl, Pemberton, Minn., 144 Tyree Swales, Millarville, Alberta, Can., 143.5 Keyton Hayden, Gillette, 142.5 Kaxton Kolb, Cherokee, Okla., 141 Kade McKnight, Fernley, Nev., 139 Walker Story, Martinsdale, Mont., 138 Bill Gardner, Ruby Valley, Nev., 136

Breakaway Roping

Chayni Chamberlain, Stephenville, Texas, 2.3 Kenna Graves, Poplarville, Miss., 2.49 Saige Cummins, Salem, Ind., 3.19 Courtney Carbajal, New Smyrna Beach, Fla., 3.29 Laney Moore, Powell Butte, Ore., 3.3 Kassidy Lightfoot, Corona, N.M., 4.15 Ruby Riedel, Jamestown, Calif., 4.16 CeeJay Bohmbach, Stanley, N.D., 4.3 Jaden Usher, Goodyear, Ariz., 4.31 Summerlin O’Neill, Goshen, N.Y., 4.83

Bull Riding

Grady Gorwill, Hyannis, Neb., 79 Levi Alliston, Buckhead, Ga., 73.5 Brenson Bartlett, Cheyenne, 71.5 Ethan Winckler, Winnie, Texas, 71.5 Tucker Riley, Dalbo, Minn., 71 Hazin Schmidt, White River, S.D., 67 Shane Scott, Molalla, Ore., 64 Ben Hoogers, Little Britain, Ontario, Can., 63 Landon Wood, Campbellsville, Ky., 41 Cristian Cruz, Polotitlan, Mexico, 40

Girls Cutting

Makenzie Cowan, Ardmore, Okla., 148.5 Ava Smith, Pender, Neb., 147 Halle Bergen, Eagle Point, Ore., 147 Alexis Bylo, Leslie, Mo., 145.5 Taylor Budge, Boyd, Texas, 144.5 Brylee Banning, Litchfield Park, Ariz., 143.5 Karly Peterson, Buffalo, 143 Seven Knight, Ellensburg, Wash., 142.5 Chantry Brackett, Kimberly, Idaho, 139 Haley Fletcher, Strawberry, Ark., 139 Maya Blanche, Macon, Ga., 139

Goat Tying

Drew Ellen Stewart, Normangee, Texas, 6.87 Reagan McIntyre, Grand Island, Neb., 7.42 Tatum Reid, Crawford, Neb., 7.62 Kasha Borsy, High River, Alberta, Can., 7.65 Zoe Tunks, King City, Mo., 7.8 Laura Bartels, Potosi, Wis., 8.12 Taylor Reever, Thomasville, Pa., 8.14 Savannah Russell, Heltonville, Ind., 8.22 Sage Henderson, Lewistown, Mont., 8.52 Codie Vaughan, Searcy, Ark., 8.77

Pole Bending

Quil Filippini, Eureka, Nev., 20.031 Abbey Anderson, Cleveland, Texas, 20.895 Lindsey Wackel, Crete, Neb., 20.897 Merrick Moyer, Woodward, Okla., 20.947 Harley Baas, Hudson, Colo., 20.975 Makayla Gage, Lakeside, Calif., 21.205 Gabby Graham, Lake Luzerne, N.Y., 21.407 Addyson Derr, Paola, Kan., 21.459 Jill Hines, Snohomish, Wash., 21.462 Macie Alliston, Buckhead, Ga., 21.494

Saddle Bronc

Ty Brenna, Keene, N.D., 73 Wyatt LaVergne, Sulphur, La., 71.5 Holden Atkinson, Black Diamond, Alberta, Can., 69 Cade Ferguson, Cloncurry, Queensland, Aus., 68 Lane Leeper, Leon, Iowa, 68 Monte Faulkner, Los Ojos, N.M., 65 Cooper Fay, Valentine, Neb., 60 Gage Rydalch, Stockton, Utah, 60

Steer Wrestling

Jake Holmes, Mulberry, Kan., 4.92 Kade Odens, Scotland, S.D., 6.49 Trenton Sheehan, Rozet, 6.83 Jace Beierbach, Whitewood, Saskatchewan, Can., 7.09 Wyatt Reichenberg, Harrisburg, Neb., 8.36 Hudson Gros, Sulphur, La., 11.25 Ira Oleson, Blackfoot, Idaho, 12.77 Bryce Bonadonna, Baker, Fla., 15.92 Ty Neal, Joaquin, Texas, 16.03 Quinten Loehr, Mt. Vernon, Ind., 17.72

Team Roping

Sam Saunders, Homedale, Idaho, and Sloan McFarlane, Wilder, Idaho, 6.39 Jacob Stansbury, Santa Fe, Texas, and Colton Clayton, Needville, Texas, 6.5 Brock Boutwell, Clint, Texas, and Laramie Martinez, Aztec, N.M., 7.44 Zane Pittman, Beaumont, Miss., and JR Grimes, Beaumont, Miss., 7.6 Swade Olsen, Koosharem, Utah, and Jett Stephens, Glade Park, Colo., 7.62 Treston Brazile, Decatur, Texas, and Denton Parish, Perrin, Texas, 8.15 Cinch Penrod, West Weber, Utah, and Jett Smith, Georgetown, Idaho, 10.17 Grady Harris, Vilonia, Ark., and Layton McNabb, Hattieville, Ark., 13.44 Rivers Pratt, Lewisburg, Tenn., and Levi Baker, Culleoka, Tenn., 13.68 Lane Daniel, Cullman, Ala., and Brit Smith, Atmore, Ala., 14.07

Tie-Down Roping

Chizm Kuykendall, Carnegie, Okla., 8.55 Noah Williams, Schurz, Nev., 9.22 Hayne Fulford, Moore Haven, Fla., 11.29 Ward Piazza, Livonia, La., 11.52 Cooper Martin, Alma, Kan., 12.34 Jay Jay Giles, Loxahatchee, Fla., 12.53 CJ Smith, Menomonie, Wis., 12.8 Wade Sanford, Adams, Ore., 12.82 Chettie Osborne, Bismark, Ark., 13.11 James Satterfield, Leavenworth, Kan., 13.42

