HURON, South Dakota — The 2019 National Junior High Finals Rodeo is underway in South Dakota. Several cowboys and cowgirls from Wyoming are competing in this year’s NJHFR.

Below are results for the second and third rounds. Wyoming competitors are bolded and italicized.

NJHFR Round Two and Three Results:

Boys Breakaway Roping:

Advertisement - Story continues below...

1. Maverik Franks, San Tan Valley, Ariz., 2.72

2. Bryce Bunting, Amherst, Wis., 2.77

3. Tylon Tsosie, Crownpoint, N.M., 2.84

4. Garrett Jepson, Las Vegas, Nev., 2.85

Girls Breakaway Roping:

1. Landry Haugen, Sturgis, S.D., 3.11

2. Rylee Abel, Hobbs, N.M., 3.15

3. Amy Ohrt, Victoria, Texas, 3.21

4. Maelee Wade, White, Ga., 3.23

Tie-Down Roping:

1. Wyatt Jensen, Blackfoot, Idaho, 11.86

2. Bridger Crandall, Payson, Utah, 12.48

3. Kysen Stephensen, Fountain Green, Utah, 12.91

4. Colin Fox, Manvel, Texas, 12.95

Ribbon Roping:

1. Bray Aymond, Pine Prairie, La., Mattie Johnson, Choudrant, La., 7.87

2. Tanner Scheevel, Lester Prairie, Minn., Caden Borman, Backus, Minn., 8.86

3. Chance Fleming, Bloomfield, Iowa, Cassidy Long, Eddyville, Iowa, 8.95

4. Tate Talkington, Scottsbluff, Neb., Jace Hurlburt, Arcadia, Neb., 9.78

Chute Dogging:

1. Layne Shampang, Greene, N.Y., 2.83

2. AJ Heins, New Salem, N.D., 2.89

3. Grey Gilbert, Buffalo, S.D., 3.03

4. Judd Morrison, Longville, La., 3.34

Team Roping:

1. J.T. Williams, Statesville, N.C., Cole LeMaster, Gaffney, S.C., 8.22

2. Nick Albrecht, Sheridan, Wyo., Thomas Goold, Douglas, Wyo., 9.28

3. Jarrett Johnston, Venus, Fla., Carson Davis, Okeechobee, Fla., 10.5

4. Dace Morris, Woodward, Okla., Heston Harrison, Carnegie, Okla., 12.03

Pole Bending:

1. Sage Henderson, Lewistown, Mont., 21.327

2. Jaylee Lane, Morse, Texas, 21.606

3. Sofie Huff, Donnybrook, N.D., 21.658

4. Pyper Lillico, Lloydminster, Saskatchewan, 22.068

Bareback Steer Riding:

1. Kade Madsen, Honeyville, Utah, 73

2. Cooper Jacobs, Benjamin, Utah, 71

3. Westin Barnett, Hope, Ark., 70

4. Tuker Carricato, Saratoga, Wyo., 66

Barrel Racing:

1. Carli Stuva, Fontanelle, Iowa, 16.477

2. Kate Csabay, Taber, Alb., 16.542

3. Alexis Hutchings, Monteview, Idaho, 16.572

4. Tori Hansen, Swift Current, Saskatchewan, 16.741

Saddle Bronc Steer Riding:

1. Jackson Ford, Sturgis, S.D., 58

2. Clayton Anderson, Clarendon, Texas, 53

3. Cooper James, Erda, Utah, 52

3. Monte Faulkner, Los Ojos, N.M., 52

Girls Goat Tying:

1. Tylie McDonald, Bryan, Texas, 7.92

2. Hannah Fullmer, Longandale, Nev., 8.08

3. Katie Jo Knez, Craig, Colo., 8.35

4. Kenna McLemore, Gracemont, Okla., 8.49

Boys Goat Tying:

1. Coy Skocdopole, Big Valley, Alb., 9.63

2. Mason Stueve, Newton, Kan., 9.66

3. Bryce Jensen, Huntsville, Texas, 9.74

4. Shea Freeland, Phoenix, Ariz., 9.77

Bull Riding:

1. Jayden Batchelor, Santaquin, Utah, 78

2. Bryne Wilson, Lufkin, Texas, 77

3. Brandon Mountz, Las Vegas, Nev., 76

3. Emmett Hagen, Derby, Iowa, 76