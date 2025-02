Results Released for Frostbite 5K/10K

Jordan Andrew sets the pace at the start of the Frostbite 5K and 10K Saturday morning. Andrew finished the 5K run with the top time of 18.37. SweetwaterNOW photo by David Martin

GREEN RIVER –– More than 100 Sweetwater County residents took part in the annual Frostbite 5K and 10K in Green River Saturday.

A somber tone filled the Pavillion on Expedition Island before the run started as a moment of silence was called to honor the lives lost in the Interstate 80 westbound tunnel crash and fire, as well as recognize the work first responders had done on the interstate during and after the incident. While ice was present on the running path, it and the accompanying cold temperatures didn’t deter participants from having a good time.

5K Results

1. Jordan Andrew, Green River,18:37.0

2. Brake Covington, Green River, 20:54.9

3. Jesse Kimble, Green River, 21:16.3

4. Edgar Romero, Green River, 21:27.7

5. Arden Lamb, Green River, 22:14.8

6. Danae Curtis, Green River, 23:40.9

7. Nathan Draney, Green River, 23:52.6

8. Meeka Iwen, Green River, 24:39.7

9. Campino Fischer, Grand Junction, Colo., 24:40.2

10. Lindzee Glauser, Green River, 24:42.9

11. Cheryl Brady, Green River, 24:50.6

12. Jacob Mollman, Green River, 24:51.4

13. Franny Paperini, Green River, 24:52.2

14. Kael Brady, Green River, 25:53.6

15. Craig Leavitt, Green River, 27:03.7

16. Tyrell Perry, Rawlins, 27:07.1

17. Jaxon Harns, Farson, 27:20.3

18. Josie Harns, Farson, 27:20.8

19. Valerie Boggs, Rock Springs, 27:31.2

20. Kayla Smith, Rock Springs, 27:37.6

21. Scarlett Sisemore, Rock Springs, 27:37.9

22. Dave Kimble, Green River, 27:45.2

23. Gunner Porter, Green River, 29:19.7

24. Luke Kimble, Green River, 29:20.3

25. Tyler Smith, Green River, 29:57.0

26. Maggie Paperini, Green River, 30:05.0

27. Brandie Morrell, Rock Springs,30:20.8

28. Ryan Kranz, Green River, 31:18.1

29. Joe Romero, Rock Springs, 31:47.5

30. Olivia Kimble, Green River, 32:04.0

31. Helen Kim-Sholey, Rock Springs,32:24.7

32. LeAnn Carlson, Rock Springs, 32:30.4

33. John Pawleska, Green River, 32:40.8

34. Peyton Chandler, Rock Springs, 33:07.9

35. Tatjana Zink, Rock Springs, 33:17.8

36. Satchel Dauphinee, Rock Springs, 33:18.3

37. Rhyatt Smith, Green River, 33:31.7

38. Rhiannon Adkins, Green River, 33:43.4

39. Morgan Butler, Green River, 33:49.9

40. Travis Gradert, Green River, 33:50.2

41. Caleb Butler, Green River, 33:50.6

42. Chelsie Kirts, Green River, 34:14.6

43. Hannah Kimble, Green River, 34:38.0

44. Jennifer Rocha, Green River, 35:33.8

45. Talon Draney, Green River, 36:27.0

46. Claudia Reyes, Green River, 37:00.8

47. Dale Pecolar, Rock Springs, 37:35.8

48. Sheila Simpson, Green River, 38:21.2

49. Cindy Bertagnolli, Rock Springs, 38:27.0

50. Desmond Margrave, Rock Springs, 38:29.1

51. Kelly Butler, Green River, 38:35.7

52. Danielle Bertsch, Rock Springs, 39:18.8

53. David Henderson, Rock Springs, 39:21.5

54. Sherry Bushman, Green River, 39:57.1

55. Chandra Rasmussen, Rock Springs, 40:06.0

56. Jason Fuss, Green River, 40:17.0

57. Cooper Lamb, Green River, 40:18.8

58. Ryan Rust, Green River, 41:24.4

59. Lori Hastert, Green River, 41:34.6

60. Maurgan Warren, Green River, 41:38.8

61. Miranda Reyes, Green River, 41:44.1

62. Tracie Fuss, Green River, 41:44.4

63. Abigail Fuss, Green River, 41:44.8

64. Kylashay Draney, Green River, 42:04.7

65. Brianne Crofts, Rock Springs, 42:29.5

66. Jinny Carlson, Rock Springs, 42:51.7

67. Michele Braman, Green River, 42:56.2

68. Angela Bealka, Green River, 43:12.2

69. Rick Frickert, Green River, 43:12.5

70. John Cook, Rock Springs, 43:30.5

71. Lori Moses, Rock Springs, 43:34.2

72. Amanda Margrave, Rock Springs, 44:30.4

73. Julie Toman, Green River, 45:48.5

74. Wendy Trujillo, Rock Springs, 45:55.0

75. Kristal Lennon, Green River, 47:49.6

76. Kody Lennon, Green River, 47:50.3

77. Terry Pawleska, Green River, 49:09.5

78. Pete Simpson, Green River, 49:24.6

79. Craig Barringer, Green River, 49:36.5

80. Keely Moses, Rock Springs, 49:51.4

81. Barbara Gatti, Rock Springs, 50:08.9

82. Teresa Warren, Green River, 50:51.2

83. Terry Seip, Rock Springs, 51:14.1

84. Kathryn Waibel, Rock Springs, 53:25.6

85. Crystal Wells, Rock Springs, 53:26.0

86. Doni Drake, Rock Springs, 55:20.4

87. Terry Drake, Rock Springs, 55:22.4

88. Ailene Elkin, Green River, 55:31.8

89. Bernie Caulfield, Reliance, 56:12.0

90. Brittany Rushing, Green River, 59:44.9

91. Brooks Rushing, Green River, 59:45.2

92. JR WIlliams, Green River, 1:01:40.1

93. Lois Lewis, Green River, 1:01:43.5

94. Brooke Lewis, Green River, 1:01:43.8

95. Adrienne Revelli, Green River, 1:01:44.5

96. Patsy Christensen, Green River, 1:03:00.1

97. Brooke Birmingham, Green River, 1:03:00.4

10K Results

1. Drew Gramlich, Green River, 43:38.4

2. Eric Urlacher, Rock Springs, 44:30.8

3. Hunter Rushing, Green River, 45:02.5

4. Jeff Chandler, Rock Springs, 45:13.3

5. Keithl Schneider, Laramie, 48:11.3

6. Brandt Smith, Green River, 48:36.4

7. Joaquin Barrera, Green River, 49:24.2

8. Jonathan Parsons, Rock Springs, 49:40.6

9. Julie Seymour, Green River, 49:40.8

10. Jackson Stewart, Rock Springs, 49:54.9

11. Wyatt Palmer, Rock Springs, 50:54.2

12. Andrea Urlacher, Rock Springs, 51:25.1

13. Bridget Louderback, Rock Springs, 51:50.1

14. Israel Stewart, Rock Springs, 52:22.5

15. Jachob Fuss, Green River, 52:34.1

16. Carol White, Rock Springs, 53:38.5

17. Misty Babcock, Rock Springs, 1:03:54.9

18. Alayna Gradert, Green River, 1:07:22.5

19. Megan Beavers, Farson, 1:12:40.9

20. Ashley Ehlert, Rock Springs, 1:13:10.5

21. Kelsey Smith, Green River, 1:13:33.5

22. Xander Lindsey, Green River, 1:15:25.2

23. Chantel Jacaway, Green River, 1:15:25.6

24. Madison Palmer, Rock Springs, 1:22:10.4

25. Brenda Roosa, Green River, 1:25:37.6

10K Proxy Run Results

1. Dallin Ehlert, Rock Springs, 1:13:10.5