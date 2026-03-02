Road Conditions for March 2, 2026, at 6:20 a.m.

I-80 West
- Dry from the Utah state Line to Evanston
- Slick, Slush with Snowfall between Exit 18, US 189 and Exit 30, Bigelow Road
- Wet with Rain between La Barge Road and Exit 91, Flaming Gorge Way
- Wet with Rain between Exit 91, Rock Springs and Exit 104, Rock Springs
- Wet between Exit 111, Airport and Baxter Roads and Point of Rocks
- Wet between Exit 142, Bitter Creek, and Wamsutter
I-80 East
- Wet with Rain from Creston Junction to Rawlins
- Wet with Rain between Rawlins and Exit 235, Walcott Junction
- Wet with Rain at Elk Mountain
- Dry between Arlington and Cooper Cove Road
- Dry between Cooper Cove Road and Quealy Dome
- Dry between Quealy Dome to Laramie
- Dry between Laramie and Exit 323, Happy Jack Road
- Dry between Exit 323, Happy Jack Road, and Exit 335, Buford
- Dry between from Exit 335, Buford, and Exit 348, Otto Road
- Dry from Exit 348, Otto Road, and Exit 359, Junction I-25
- Dry at Cheyenne
US 191
- Wet between Rock Springs and Mile Marker 12, Yellowstone Road
- Wet between Mile Marker 12, Yellowstone Road and Farson
- Wet between Farson and WY 351
- Wet with Snowfall between WY 351 and Pinedale
- Wet with Snowfall and Fog from Pinedale and Daniel Junction
- Slick, Slush with Snowfall, Fog between Daniel Junction and Bondurant [BLACK ICE ADVISORY]
- Wet, Slick in Spots with Snowfall between Bondurant and Hoback Junction [FALLING ROCK ADVISORY]
- Wet, Slick in Spots with Fog from Hoback Junction to Jackson Hole
Rawlins to Casper
- Wet with Rain between Rawlins and Mile Marker 23
- Wet with Rain between Mile Marker 23 and Lamont
- Wet with Rain between Lamont and Muddy Gap
- Wet with Rain from Muddy Gap to Independence Rock
- Wet with Rain from Independence Rock to Pathfinder Road
- Wet with Rain from Pathfinder Road to Alcova
- Wet with Rain from Alcova to WY 487
- Wet with Rain between WY 487 to Casper
South Pass
- Wet between WY 372 and Farson
- Wet between Farson and the Fremont/Sublette County Line
- Wet, Slick in Spots with Snowfall from the Fremont/Sublette County Line and Mile Marker 47
- Wet, Slick in Spots with Snowfall from Mile Marker 47 and Mile Marker 63, Westbound Closure Gate
- Wet from Mile Marker 63, Westbound Closure Gate, and US 287/WY 789
For full road conditions visit WYDOT