Road Conditions for March 2, 2026, at 6:20 a.m.

I-80 West

  • Dry from the Utah state Line to Evanston
  • Slick, Slush with Snowfall between Exit 18, US 189 and Exit 30, Bigelow Road
  • Wet with Rain between La Barge Road and Exit 91, Flaming Gorge Way
  • Wet with Rain between Exit 91, Rock Springs and Exit 104, Rock Springs
  • Wet between Exit 111, Airport and Baxter Roads and Point of Rocks
  • Wet between Exit 142, Bitter Creek, and Wamsutter

I-80 East

  • Wet with Rain from Creston Junction to Rawlins
  • Wet with Rain between Rawlins and Exit 235, Walcott Junction
  • Wet with Rain at Elk Mountain
  • Dry between Arlington and Cooper Cove Road
  • Dry between Cooper Cove Road and Quealy Dome
  • Dry between Quealy Dome to Laramie
  • Dry between Laramie and Exit 323, Happy Jack Road
  • Dry between Exit 323, Happy Jack Road, and Exit 335, Buford
  • Dry between from Exit 335, Buford, and Exit 348, Otto Road
  • Dry from Exit 348, Otto Road, and Exit 359, Junction I-25
  • Dry at Cheyenne

US 191

  • Wet between Rock Springs and Mile Marker 12, Yellowstone Road
  • Wet between Mile Marker 12, Yellowstone Road and Farson
  • Wet between Farson and WY 351
  • Wet with Snowfall between WY 351 and Pinedale
  • Wet with Snowfall and Fog from Pinedale and Daniel Junction
  • Slick, Slush with Snowfall, Fog between Daniel Junction and Bondurant [BLACK ICE ADVISORY]
  • Wet, Slick in Spots with Snowfall between Bondurant and Hoback Junction [FALLING ROCK ADVISORY]
  • Wet, Slick in Spots with Fog from Hoback Junction to Jackson Hole

Rawlins to Casper

  • Wet with Rain between Rawlins and Mile Marker 23
  • Wet with Rain between Mile Marker 23 and Lamont
  • Wet with Rain between Lamont and Muddy Gap
  • Wet with Rain from Muddy Gap to Independence Rock
  • Wet with Rain from Independence Rock to Pathfinder Road
  • Wet with Rain from Pathfinder Road to Alcova
  • Wet with Rain from Alcova to WY 487
  • Wet with Rain between WY 487 to Casper

South Pass

  • Wet between WY 372 and Farson
  • Wet between Farson and the Fremont/Sublette County Line
  • Wet, Slick in Spots with Snowfall from the Fremont/Sublette County Line and Mile Marker 47
  • Wet, Slick in Spots with Snowfall from Mile Marker 47 and Mile Marker 63, Westbound Closure Gate
  • Wet from Mile Marker 63, Westbound Closure Gate, and US 287/WY 789

