Sweetwater County Arrest Report for April 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CLOUSE, FAITH AILEEN

Age: 67

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Hit and Run-Property Attended
    • Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense-Crash
    • Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT


MCDANIEL, SAURIAH NICOLE

Age: 20

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Criminal Trespass – Personal Communication
    • Status: PENDING, Bond: #16575, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Simple Assault
    • Status: PENDING, Bond: #16575, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WILSON, TROY EDWIN

Age: 49

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-04-09

Scheduled Release: 2026-04-14

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GUTIERREZ FRANKLIN, ANDERSON FABIAN

Age: 43

Address: COLOMBIA,

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-04-09

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


TABOR, JAMIE SHANE

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-04-09

Released: 2026-04-09

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16577, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

