Sweetwater County Arrest Report for April 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CLOUSE, FAITH AILEEN
Age: 67
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Hit and Run-Property Attended
- Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense-Crash
- Status: PENDING, Bond: #16578, CASH OR SURETY, $1995, Court: RS MUNICIPAL COURT
MCDANIEL, SAURIAH NICOLE
Age: 20
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass – Personal Communication
- Status: PENDING, Bond: #16575, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Simple Assault
- Status: PENDING, Bond: #16575, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILSON, TROY EDWIN
Age: 49
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-04-09
Scheduled Release: 2026-04-14
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GUTIERREZ FRANKLIN, ANDERSON FABIAN
Age: 43
Address: COLOMBIA,
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-09
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
TABOR, JAMIE SHANE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-04-09
Released: 2026-04-09
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16577, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.