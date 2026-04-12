Sweetwater County Arrest Report for April 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BOTHIA GOMEZ, JERSSON ALEJANDRO

Age: 35

Address: TAYLORSVILLE, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-04-11

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


MAGINNIS, BRAYDEN ROBERT

Age: 25

Address: CLINTON, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16582, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MITCHELL, JEREMY WILLIAM

Age: 46

Address: RED FEATHER LAK, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-11

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16581, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Divided Highways
    • Status: PENDING, Bond: #16581, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16581, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

