Sweetwater County Arrest Report for April 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


GOMEZ GONZALEZ, JUAN

Age: 63

Address: CARSON CITY, NV

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-04-17

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER


DURANT, CLINTON MATTHEW

Age: 53

Address: N/A

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-04-17

Arresting Agency: NWS

Charges:


MORSE, ROBERT JOSEPH

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16605, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

