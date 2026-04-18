Sweetwater County Arrest Report for April 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GOMEZ GONZALEZ, JUAN
Age: 63
Address: CARSON CITY, NV
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-17
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
DURANT, CLINTON MATTHEW
Age: 53
Address: N/A
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-04-17
Arresting Agency: NWS
Charges:
MORSE, ROBERT JOSEPH
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16605, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.