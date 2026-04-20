Sweetwater County Arrest Report for April 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SATYBALDIEV, ALYMBEK A
Age: 27
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
- Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tks/Veh (>26k Lbs) In Construction Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
BYBEE, RYAN JAMES
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16609, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16610, CASH, $10000, Court: DISTRICT COURT
TRAHAN AGUJAR, MONIQUE NONE
Age: 53
Address: LITTLE AMERICA, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-19
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #16611, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.