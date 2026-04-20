Sweetwater County Arrest Report for April 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SATYBALDIEV, ALYMBEK A

Age: 27

Address: CHICAGO, IL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tks/Veh (>26k Lbs) In Construction Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER


BYBEE, RYAN JAMES

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16609, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16610, CASH, $10000, Court: DISTRICT COURT


TRAHAN AGUJAR, MONIQUE NONE

Age: 53

Address: LITTLE AMERICA, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-19

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16611, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

