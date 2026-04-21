Sweetwater County Arrest Report for April 21, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KALTENBACH, DUVERN EUGENE

Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: RSPD

Charges:

Advertisement - Story continues below...
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16612, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

HUTCHINSON, MELISSA FRAN

Age: 49
Address: TREMONTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16615, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CABRERA MEJIA, CRISTOFER

Age: 23
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

CHEE, CARLOS SAMUEL

Age: 23
Address: AMARILLO, TX
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Murder in the First Degree (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16617, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

AGUILAR, CHINO MONTANA

Age: 21
Address: CLOVIS, NM
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Murder in the First Degree (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16616, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

