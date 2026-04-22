Sweetwater County Arrest Report for April 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ARAGON, DEREK LEE

Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-20
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16618, CASH OR SURETY, $17500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MOSS, KENNETH BRAEDN

Age: 30
Address: RELIANCE, WY
Booking: 2026-04-21
Released: 2026-04-21
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO

  • Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TARNESS, WINDOKA DANCER

Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16620, CASH OR SURETY, $560, Court: RS MUNICIPAL COURT

CHOATE, MICHAEL PAUL CLAYTON

Age: 25
Address: OGDEN, UT
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-04-21
Arresting Agency: NWS


NOBLE, HAYDEN RILEY

Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16621, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16621, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

