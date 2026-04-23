Sweetwater County Arrest Report for April 23, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SHEPHERD, CHRIS

Age: 65
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Aggravated Homicide By Vehicle – Reckless
    • Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


DODD, BILLY RODNEY

Age: 63
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Disturbing the Peace
    • Status: PENDING, Bond: #16628, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT

HART, DURANGO JAMES

Age: 45
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DAVENPORT, JOSHUA WILLIAM

Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:

Status: PENDING, Bond: #16626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)

Status: PENDING, Bond: #16625, CASH OR SURETY, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT FTA)

BAILEY, ALISSA MIRANDA

Age: 31
Address: MILLS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16624, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Green River Adds High-Powered Offensive Leader

Green River Adds High-Powered Offensive Leader

Road-Heavy Finish Awaits GRHS, RSHS

Road-Heavy Finish Awaits GRHS, RSHS

Crisis Averted: Wolves Regain Home Games

Crisis Averted: Wolves Regain Home Games

Sweetwater County Arrest Report for April 22, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 22, 2026