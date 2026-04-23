Sweetwater County Arrest Report for April 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SHEPHERD, CHRIS
Age: 65
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Aggravated Homicide By Vehicle – Reckless
- Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16629, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DODD, BILLY RODNEY
Age: 63
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Disturbing the Peace
- Status: PENDING, Bond: #16628, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT
HART, DURANGO JAMES
Age: 45
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #16627, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DAVENPORT, JOSHUA WILLIAM
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
Status: PENDING, Bond: #16626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
Status: PENDING, Bond: #16625, CASH OR SURETY, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT
Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT FTA)
BAILEY, ALISSA MIRANDA
Age: 31
Address: MILLS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-04-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16624, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.