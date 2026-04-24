Sweetwater County Arrest Report for April 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


TOSHPULATOV, BOBIR

Age: 37
Address: PHILADELPHIA, PA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


ABDUQAXOROV, QUDRATILLO

Age: 32
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #16630, , $0, Court: OTHER


WESBROOK, FRANKLIN

Age: 35
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-04-23
Scheduled Release: 2026-04-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


JONES, JOHN PAUL

Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:

Status: PENDING, Bond: #16635, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug


MELARA CERNA, RAMON OBDULIO

Age: 35
Address: PERRY, IA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-04-23
Arresting Agency: NWS

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Hamilton Reignites Career, Signs with Bismarck State

Hamilton Reignites Career, Signs with Bismarck State

Four Wolves Lead Offensive Surge

Four Wolves Lead Offensive Surge

GRHS Promotes Clark to Swim Head Coach

GRHS Promotes Clark to Swim Head Coach

Sweetwater County Arrest Report for April 23, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 23, 2026