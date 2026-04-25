Sweetwater County Arrest Report for April 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KRETZLER, BRIAN EDWARD
Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16641, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16641, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SHAW, ASHLEY
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer, 6 counts
- Status: PENDING, Bond: #16639, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MENDOZA, RICHARD ANTHONY
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16637, CASH, $3000, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
AMANKOS, MAKSAT
Age: 24
Address: RENTON, WA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ICE HOLD
MELARA CERNA, RAMON OBDULIO
MAKYDEH, ASKKAN
Age: 31
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.