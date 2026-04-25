Sweetwater County Arrest Report for April 25, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KRETZLER, BRIAN EDWARD

Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16641, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16641, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SHAW, ASHLEY

Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer, 6 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16639, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MENDOZA, RICHARD ANTHONY

Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16637, CASH, $3000, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

AMANKOS, MAKSAT

Age: 24
Address: RENTON, WA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:

Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ICE HOLD


MELARA CERNA, RAMON OBDULIO

MAKYDEH, ASKKAN

Age: 31
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-24
Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

