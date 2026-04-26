Sweetwater County Arrest Report for April 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ABDYRAKHMANOV, DANIEL NONE

Age: 31
Address: MOUNT PROSPECT, IL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-25
Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: PENDING, Bond: #16643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARIMON PEREZ, NELSON E

Age: 28
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-25
Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

FLORES CHIRINOS, EFRAIN G

Age: 28


Address: BENSENVILLE, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-25
Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16644, , $0, Court: FEDERAL COURT

LUGO MARIN, ANGEL GABRIEL

Age: 24
Address: KANSAS CITY, MO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-25
Arresting Agency: ICE

Charges:

Status: PENDING, Bond: #16645, , $0, Court: FEDERAL COURT

ICE HOLD


SINGH, RAHUL

Age: 27

Address: PANORAMA CITY, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-04-25

Arresting Agency: ICE

Charges:

Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

ICE HOLD

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

