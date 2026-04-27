Sweetwater County Arrest Report for April 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

JENSEN, JEREMY E

Age: 36
Address: LAYTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16646, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

QUINTEROS MUNOZ, DASSON ANTONIO

Age: 29
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: SCSO

Advertisement - Story continues below...

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16647, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Warrant Arrest (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16649, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #16647, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

QUINTERO ALVAREZ, RAMON

Age: 36
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: ICE

BULLOCK, COLBY JEFFERY

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

Status: PENDING, Bond: #16651, CASH, $1443, Court: RS MUNICIPAL COURT

Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)


MCMILLAN, GEORGE ALEXANDER

Age: 34
Address: TEMPE, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

Status: PENDING, Bond: #16652, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT

Indecent or Immoral Dress or Exposure

Status: PENDING, Bond: #16652, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT

Drunk in Public-1st Offense

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Rock Springs Shows Fight in Homestand

Rock Springs Shows Fight in Homestand

Wolves Explode for Nearly 30 in First Win

Wolves Explode for Nearly 30 in First Win

Tigers Dominate Meet of Hope

Tigers Dominate Meet of Hope

Sweetwater County Arrest Report for April 26, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 26, 2026