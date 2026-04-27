Sweetwater County Arrest Report for April 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
JENSEN, JEREMY E
Age: 36
Address: LAYTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16646, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
QUINTEROS MUNOZ, DASSON ANTONIO
Age: 29
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16647, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Warrant Arrest (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16649, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #16647, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
QUINTERO ALVAREZ, RAMON
Age: 36
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: ICE
BULLOCK, COLBY JEFFERY
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
Status: PENDING, Bond: #16651, CASH, $1443, Court: RS MUNICIPAL COURT
Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
MCMILLAN, GEORGE ALEXANDER
Age: 34
Address: TEMPE, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
Status: PENDING, Bond: #16652, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT
Indecent or Immoral Dress or Exposure
Status: PENDING, Bond: #16652, CASH OR SURETY, $420, Court: RS MUNICIPAL COURT
Drunk in Public-1st Offense
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.