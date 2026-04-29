Sweetwater County Arrest Report for April 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GUALTERO PACHECO, IRADAN EDUARDO
Age: 19
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
PAULINO SOARES, FELICIANO
Age: 31
Address: BRIDGEPORT, CT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
MCKENZIE DELGADO, ORVIN ONETT
Age: 40
Address: BRIDGEPORT, CT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
LINAREZ ENRIQUEZ, GERTRUDES AMILCAR
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
GONZALEZ RODRIGUEZ, WILLIAM RANGIL DAGOBERTO
Age: 34
Address: APPLE VALLEY, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
ORTEGA CORTES, ALEJANDRO W
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
BAZAROV, BALDAN
Age: 65
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
RIERA LASTRE, JOSE LUIS
Age: 40
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
FUENMAYOR FERNANDEZ, YUFRANYELIS DELOSANGELES
Age: 22
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
BUDAEV, CHINGIS
Age: 38
Address: BROOKYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
AGUILAR, MERCEDES DEL
Age: 62
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16659, CASH OR SURETY, $1330, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16659, CASH OR SURETY, $1330, Court: RS MUNICIPAL COURT
VILLA CRUZ, ROGELIO
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
VILLA CRUZ, ARELI YULIAN
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
TAYLOR, ROBERT DAVID JOHNATHAN
Age: 29
Address: HOMEDALE, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16658, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16658, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TURDIEV, DOSTON
Age: 35
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.