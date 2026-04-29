Sweetwater County Arrest Report for April 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GUALTERO PACHECO, IRADAN EDUARDO

Age: 19
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

PAULINO SOARES, FELICIANO

Age: 31
Address: BRIDGEPORT, CT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

MCKENZIE DELGADO, ORVIN ONETT

Age: 40
Address: BRIDGEPORT, CT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

LINAREZ ENRIQUEZ, GERTRUDES AMILCAR

Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

GONZALEZ RODRIGUEZ, WILLIAM RANGIL DAGOBERTO

Age: 34
Address: APPLE VALLEY, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

ORTEGA CORTES, ALEJANDRO W

Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

BAZAROV, BALDAN

Age: 65
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

RIERA LASTRE, JOSE LUIS

Age: 40
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

FUENMAYOR FERNANDEZ, YUFRANYELIS DELOSANGELES

Age: 22
Address: 
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE

BUDAEV, CHINGIS

Age: 38
Address: BROOKYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT

AGUILAR, MERCEDES DEL

Age: 62
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16659, CASH OR SURETY, $1330, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16659, CASH OR SURETY, $1330, Court: RS MUNICIPAL COURT

VILLA CRUZ, ROGELIO

Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

VILLA CRUZ, ARELI YULIAN

Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

TAYLOR, ROBERT DAVID JOHNATHAN

Age: 29
Address: HOMEDALE, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16658, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16658, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TURDIEV, DOSTON

Age: 35
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

