Sweetwater County Arrest Report for April 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SHIELDS, JOSEPH LEE
Age: 40
Address: ROOSEVELT, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Following Too Closely – Reasonable and Prudent
- Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CANTOS INTRIAGO, CESAR
Age: 37
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: ICE
SALA, BRANDON LEE
Age: 43
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16661, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
- SHOPLIFTING UND $1000 (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16662, CASH OR SURETY, $353, Court: RS MUNICIPAL COURT
ARELLANO, JESSIKA ROSE
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
MAHER, SHEREE NICHOAL
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16660, CASH, $250, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DANDRIDGE, RICHARD LEE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Property Destruction and Defacement – >$1000
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – < $1000
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.