Sweetwater County Arrest Report for April 30, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SHIELDS, JOSEPH LEE

Age: 40
Address: ROOSEVELT, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Following Too Closely – Reasonable and Prudent
    • Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16664, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CANTOS INTRIAGO, CESAR

Age: 37
Address: 
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: ICE

SALA, BRANDON LEE

Age: 43
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16661, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
  • SHOPLIFTING UND $1000 (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16662, CASH OR SURETY, $353, Court: RS MUNICIPAL COURT

ARELLANO, JESSIKA ROSE

Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: PROB
Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

MAHER, SHEREE NICHOAL

Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16660, CASH, $250, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DANDRIDGE, RICHARD LEE

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-04-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Property Destruction and Defacement – >$1000
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

