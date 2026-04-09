Sweetwater County Arrest Report for April 9, 2026

Sweetwater County Arrest Report for April 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


EYCHNER, NAOMA

Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2026-04-08

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16574, NO BOND, $0, Court: OTHER


MURPHY, MARK MATHHEW

Age: 30

Address: SOUTH JORDAN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: , Bond: #16572, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BODNEY, ADRIAN DEONTAE

Age: 32

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-08

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


JONES, DEVYN LYNN

Age: 22

Address: CASPER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CARRIBOU, CHADWICK LOUIS

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-04-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Warrant Arrest (REACT)
    • Status: PENDING, Bond: #16571, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

