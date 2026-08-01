Sweetwater County Arrest Report for August 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DIMICK, JUSTIN DALE
Age: 51
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Cross Center Line Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Open Container Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
TAMLLOS, MARK DANIEL
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense Status: PENDING, Bond: #17092, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation Status: PENDING, Bond: #17093, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ALEJO MOTA, EDGAR
Age: 41
Address: DENVER, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-31
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
GINES, DENNIS LYNN
Age: 32
Address: MORGAN, MN
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JOHNSON, MATTHEW JAMES
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT FTA) Status: PENDING, Bond: #17089, CASH, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
LEE, ANDREW TYLER
Age: 29
Address: ARVADA, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17086, SURETY, $1800, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17086, SURETY, $1800, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.