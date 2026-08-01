Sweetwater County Arrest Report for August 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for August 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DIMICK, JUSTIN DALE

Age: 51

Address: GREEN RIVER, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Cross Center Line Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Open Container Status: PENDING, Bond: #17091, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT

TAMLLOS, MARK DANIEL

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense Status: PENDING, Bond: #17092, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation Status: PENDING, Bond: #17093, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ALEJO MOTA, EDGAR

Age: 41

Address: DENVER, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-31

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

GINES, DENNIS LYNN

Age: 32

Address: MORGAN, MN

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17090, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

JOHNSON, MATTHEW JAMES

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense (WRNT FTA) Status: PENDING, Bond: #17089, CASH, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

LEE, ANDREW TYLER

Age: 29

Address: ARVADA, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17086, SURETY, $1800, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17086, SURETY, $1800, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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