Sweetwater County Arrest Report for August 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ONTON CHATE, CESAR LUIS

Age: 54

Address: ROOSEVELT, UT

Booking: 2025-08-09

Released: 2025-08-09

Type: ICE HOLD

Arresting Agency: ICE


RODRIGUEZ, EDUARDO IVAN

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-08-09

Released: 2025-08-09

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14847, CASH OR SURETY, $1270, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Criminal Trespass – Personal Communication – 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #14847, CASH OR SURETY, $1270, Court: RS MUNICIPAL COURT


BELL, SASHA LEA

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – >$1000
    • Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MEANS, BRITNEY MARIE

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14850, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14849, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE

Age: 39

Address: ANAHEIM, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Color of Lighting Devices
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Minimum Speed Limits – Impede Traffic
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT


WILLIAMS, TYSON MALIK

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #14848, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

