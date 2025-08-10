Sweetwater County Arrest Report for August 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ONTON CHATE, CESAR LUIS
Age: 54
Address: ROOSEVELT, UT
Booking: 2025-08-09
Released: 2025-08-09
Type: ICE HOLD
Arresting Agency: ICE
RODRIGUEZ, EDUARDO IVAN
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-09
Released: 2025-08-09
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14847, CASH OR SURETY, $1270, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Criminal Trespass – Personal Communication – 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #14847, CASH OR SURETY, $1270, Court: RS MUNICIPAL COURT
BELL, SASHA LEA
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Property Destruction and Defacement – >$1000
- Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #14851, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEANS, BRITNEY MARIE
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14850, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14849, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE
Age: 39
Address: ANAHEIM, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Color of Lighting Devices
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Minimum Speed Limits – Impede Traffic
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
WILLIAMS, TYSON MALIK
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #14848, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.