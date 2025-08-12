Sweetwater County Arrest Report for August 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BERNARD, RORY

Age: 42

Address: PINEDALE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-11

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14872, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LADNIER, ZACHARY CHARLES

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-11

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #14855, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #14855, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


AMEN, CLAY ANDREW

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: , Bond: #14854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: , Bond: #14854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

