Sweetwater County Arrest Report for August 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BERNARD, RORY
Age: 42
Address: PINEDALE, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-11
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14872, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LADNIER, ZACHARY CHARLES
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-11
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #14855, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #14855, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
AMEN, CLAY ANDREW
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: , Bond: #14854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: , Bond: #14854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.