Sweetwater County Arrest Report for August 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RIMEL, CALVIN WESLEY
Age: 30
Address: BRIGHTON, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14884, CASH OR SURETY, $320, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open Container in the Streets Prohibited
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RODOLFO
Age: 26
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
PORCAYO-RODRIGUEZ, MARIO
Age: 29
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
OROZCO HENAO, JOHAN ESEBAN
Age: 24
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
OCAMPO SANCHEZ, MARIO
Age: 56
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
LOPEZ-ARRAZOLA, JORGE
Age: 22
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
HUINCHO CHOCCE, CHRISTIAN
Age: 27
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
FIGUERA, JUAN CARLOS
Age: 55
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
CONTRERAS-CONTRERAS, RAISELIS
Age: 30
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
AGUILAR-JIMENEZ, ANTONIO
Age: 25
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: ICE
MAY, GREGORY TRENTON
Age: 37
Address: WASHINGTON, PA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #14877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.