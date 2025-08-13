Sweetwater County Arrest Report for August 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


RIMEL, CALVIN WESLEY

Age: 30

Address: BRIGHTON, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14884, CASH OR SURETY, $320, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open Container in the Streets Prohibited
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT


RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RODOLFO

Age: 26

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


PORCAYO-RODRIGUEZ, MARIO

Age: 29

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


OROZCO HENAO, JOHAN ESEBAN

Age: 24

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


OCAMPO SANCHEZ, MARIO

Age: 56

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


LOPEZ-ARRAZOLA, JORGE

Age: 22

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


HUINCHO CHOCCE, CHRISTIAN

Age: 27

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


FIGUERA, JUAN CARLOS

Age: 55

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


CONTRERAS-CONTRERAS, RAISELIS

Age: 30

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


AGUILAR-JIMENEZ, ANTONIO

Age: 25

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: ICE


MAY, GREGORY TRENTON

Age: 37

Address: WASHINGTON, PA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #14877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

