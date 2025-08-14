Sweetwater County Arrest Report for August 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MALONE, GARLAND RAY

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14893, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HANSON, AMBRIA ELIZABETH

Age: 26

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HARRISON, JUSTIN CLARK

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #14891, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT


FRANKLIN, JORDAN ROY

Age: 22

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #14890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT


ANDERSON, CHRISTOPHER L

Age: 47

Address: LONGMONT, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14889, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

