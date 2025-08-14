Sweetwater County Arrest Report for August 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MALONE, GARLAND RAY
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14893, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HANSON, AMBRIA ELIZABETH
Age: 26
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARRISON, JUSTIN CLARK
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #14891, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT
FRANKLIN, JORDAN ROY
Age: 22
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #14890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
ANDERSON, CHRISTOPHER L
Age: 47
Address: LONGMONT, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14889, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
