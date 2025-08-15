Sweetwater County Arrest Report for August 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MOELLER, TANNER JOHN

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14905, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HILL, CAMERON MICHAEL

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14906, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


RODRIGUEZ, HECTOR

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14904, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


LEZAMA AMAYO, ROBERTO

Age: 35

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-14

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Violation of Commercial Veh Act, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #14903, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14903, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GURIN, NICOLETA

Age: 29

Address: JACKSON, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-14

Arresting Agency: ICE


BROOKS, WILLIAM BYRON

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-08-14

Released: 2025-08-14

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Fraud by Check – < $1000 (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #14901, CASH, $270, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

