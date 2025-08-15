Sweetwater County Arrest Report for August 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MOELLER, TANNER JOHN
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14905, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HILL, CAMERON MICHAEL
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14906, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
RODRIGUEZ, HECTOR
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14904, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
LEZAMA AMAYO, ROBERTO
Age: 35
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-14
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Violation of Commercial Veh Act, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #14903, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14903, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GURIN, NICOLETA
Age: 29
Address: JACKSON, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-14
Arresting Agency: ICE
BROOKS, WILLIAM BYRON
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-14
Released: 2025-08-14
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Fraud by Check – < $1000 (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #14901, CASH, $270, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.