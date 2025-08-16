Sweetwater County Arrest Report for August 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MCWHIRT, IAN KELLY
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery
- Status: PENDING, Bond: #14918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ARREDONDO PEREZ, SAMUEL ALEXANDER
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-15
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FARMER, TIFFANY LEEANN
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-08-15
Scheduled Release: 2025-08-18
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TRUJILLO, JENNIFER LYNN
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-15
Released: 2025-08-15
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14908, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public – 2nd Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14909, CASH OR SURETY, $760, Court: RS MUNICIPAL COURT
VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-15
Released: 2025-08-15
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Flashing Signals – Yellow
- Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WERTZ, KRISTI SUE
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-15
Released: 2025-08-15
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: , Bond: #14910, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: , Bond: #14910, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
