Sweetwater County Arrest Report for August 16, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MCWHIRT, IAN KELLY

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery
    • Status: PENDING, Bond: #14918, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ARREDONDO PEREZ, SAMUEL ALEXANDER

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-15

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #14911, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


FARMER, TIFFANY LEEANN

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-08-15

Scheduled Release: 2025-08-18

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


TRUJILLO, JENNIFER LYNN

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-08-15

Released: 2025-08-15

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14908, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public – 2nd Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14909, CASH OR SURETY, $760, Court: RS MUNICIPAL COURT


VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-08-15

Released: 2025-08-15

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Flashing Signals – Yellow
    • Status: PENDING, Bond: #14907, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WERTZ, KRISTI SUE

Age: 50

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-08-15

Released: 2025-08-15

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: , Bond: #14910, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: , Bond: #14910, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Head Coach Named For RSHS Girls Wrestling Program

Head Coach Named For RSHS Girls Wrestling Program

Cowboys Scrimmage Under the Lights at Community Night

Cowboys Scrimmage Under the Lights at Community Night

Wyoming Soccer Opens Season With 1-1 Draw at Drake

Wyoming Soccer Opens Season With 1-1 Draw at Drake

Sweetwater County Arrest Report for August 15, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 15, 2025