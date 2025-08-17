Sweetwater County Arrest Report for August 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WANGSGAARD, CORAL ROSE
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LEE, MATTHEW STEWART
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury
- Status: PENDING, Bond: #14930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KATTAN, AUSTIN REES
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – >$1000
- Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE
- Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GARCIA M0RALES, EVERTH HUMBERTO
Age: 36
Address: GREELEY, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: ICE
MARTINEZ JIMENEZ, ROBERTO EDENILSON
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LOPEZ AMAYA, ANA ALICIA
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: ICE
DOWDY, JOHNATHAN CODY
Age: 36
Address: LONGVIEW, TX
Booking: 2025-08-16
Released: 2025-08-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #14919, CASH OR SURETY, $950, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Prohibited Parking – 15 Feet of Fire Hydrant
- Status: PENDING, Bond: #14919, CASH OR SURETY, $950, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.