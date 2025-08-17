Sweetwater County Arrest Report for August 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


WANGSGAARD, CORAL ROSE

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LEE, MATTHEW STEWART

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury
    • Status: PENDING, Bond: #14930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


KATTAN, AUSTIN REES

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – >$1000
    • Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE
    • Status: PENDING, Bond: #14929, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GARCIA M0RALES, EVERTH HUMBERTO

Age: 36

Address: GREELEY, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: ICE


MARTINEZ JIMENEZ, ROBERTO EDENILSON

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


LOPEZ AMAYA, ANA ALICIA

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: ICE


DOWDY, JOHNATHAN CODY

Age: 36

Address: LONGVIEW, TX

Booking: 2025-08-16

Released: 2025-08-16

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14919, CASH OR SURETY, $950, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Prohibited Parking – 15 Feet of Fire Hydrant
    • Status: PENDING, Bond: #14919, CASH OR SURETY, $950, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

