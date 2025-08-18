Sweetwater County Arrest Report for August 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ARTHUR, PATRICK ERIC
Age: 20
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Consume Alcohol (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #14947, CASH, $150, Court: OTHER
BLACKBURN, MARY L
Age: 41
Address: ST STEPHENS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #14948, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #14948, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HAMADI, MOULID
Age: 25
Address: OMAHA, NE
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Following Too Closely – Reasonable and Prudent
- Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEST, ASHLEY MORGAN
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Endangering Children – in Room, Dwelling, Vehicle with Methamphetamine, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Schedule II Substances
- Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SLAUGH, TRAVIS LEE
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Endangering Children – Absorb, Inhale, Ingest Methamphetamine or Fentanyl; family relationship, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Schedule II Substances
- Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OLIVA ARRIVILLAGA, LUIS ALBERTO ALBERTO
Age: 45
Address: LOVING, NM
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: ICE
TSOSIE, JEREMIAH RAYMOND
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14935, CASH OR SURETY, $1010, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14934, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
SLATON, DANIEL CRAIG
Age: 48
Address: QUINCY, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14931, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
