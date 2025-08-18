Sweetwater County Arrest Report for August 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ARTHUR, PATRICK ERIC

Age: 20

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Consume Alcohol (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #14947, CASH, $150, Court: OTHER


BLACKBURN, MARY L

Age: 41

Address: ST STEPHENS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #14948, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #14948, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HAMADI, MOULID

Age: 25

Address: OMAHA, NE

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Prohibited Parking – Controlled-Access Highway
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Following Too Closely – Reasonable and Prudent
    • Status: PENDING, Bond: #14943, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WEST, ASHLEY MORGAN

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Endangering Children – in Room, Dwelling, Vehicle with Methamphetamine, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Schedule II Substances
    • Status: PENDING, Bond: #14939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SLAUGH, TRAVIS LEE

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Endangering Children – Absorb, Inhale, Ingest Methamphetamine or Fentanyl; family relationship, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Schedule II Substances
    • Status: PENDING, Bond: #14936, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


OLIVA ARRIVILLAGA, LUIS ALBERTO ALBERTO

Age: 45

Address: LOVING, NM

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: ICE


TSOSIE, JEREMIAH RAYMOND

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14935, CASH OR SURETY, $1010, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14934, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


SLATON, DANIEL CRAIG

Age: 48

Address: QUINCY, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14931, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

