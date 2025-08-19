Sweetwater County Arrest Report for August 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MOODY, JASMINE MARIE

Age: 23

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14958, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14958, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WILSON, DERICK DAVID

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WEBER, LAURA OLGA

Age: 38

Address: GREEN RIVER,WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-18

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Interference w/ Peace Officer – resisting arrest (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #14956, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT


GONZALEZ, GARY ANTONIO

Age: 46

Address: EVANS,CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-18

Arresting Agency: ICE

Charges:

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

