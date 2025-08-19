Sweetwater County Arrest Report for August 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MOODY, JASMINE MARIE
Age: 23
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14958, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14958, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILSON, DERICK DAVID
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
- Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #14957, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEBER, LAURA OLGA
Age: 38
Address: GREEN RIVER,WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Interference w/ Peace Officer – resisting arrest (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #14956, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
GONZALEZ, GARY ANTONIO
Age: 46
Address: EVANS,CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-18
Arresting Agency: ICE
Charges:
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.