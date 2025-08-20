Sweetwater County Arrest Report for August 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
OBRIEN, STEVEN RAY
Age: 58
Address: Rock Springs, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THOMPSON, KAELIN ANDREW
Age: 25
Address: POINT OF ROCKS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14961, , $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Certificate of Title
- Status: PENDING, Bond: #14960, , $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ESCALANTE RODRIGUEZ, NORLAN WILFREDO
Age: 20
Address: AURORA, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
BETANCOURTH PASTRANA, LUIS ALONZO
Age: 42
Address: AURORA, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
MEJIA PASTRANA, CRHISTIAN ARONY
Age: 27
Address: AURORA, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
SOWERWINE, MILES
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-08-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.