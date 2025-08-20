Sweetwater County Arrest Report for August 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


OBRIEN, STEVEN RAY

Age: 58

Address: Rock Springs, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14963, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


THOMPSON, KAELIN ANDREW

Age: 25

Address: POINT OF ROCKS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14961, , $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Certificate of Title
    • Status: PENDING, Bond: #14960, , $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ESCALANTE RODRIGUEZ, NORLAN WILFREDO

Age: 20

Address: AURORA, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:


BETANCOURTH PASTRANA, LUIS ALONZO

Age: 42

Address: AURORA, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:


MEJIA PASTRANA, CRHISTIAN ARONY

Age: 27

Address: AURORA, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:


SOWERWINE, MILES

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-08-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

