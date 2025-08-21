Sweetwater County Arrest Report for August 21, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BOZARTH, ASHLEY DAWN

Age: 36

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
  • Status: PENDING, Bond: #14971, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HOCK, JEFFREY ALLEN

Age: 65

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Littering
    • Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ZIMMERMAN, DANIEL MADISON

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Emergency Calls – 911 Other than Emergency Purpose
    • Status: PENDING, Bond: #14968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BOSCHETTO, VINCENT CLAUDE

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Sexual Exploitation of Children – Possess Child Pornography
    • Status: PENDING, Bond: #14966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


VIGNEAUX, TIMOTHY JOSEPH

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

Burglary (WRNT FTA)

  • Status: PENDING, Bond: #14967, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Farson-Eden Volleyball Returns Veteran Leaders, Aims for Regional Push

Farson-Eden Volleyball Returns Veteran Leaders, Aims for Regional Push

Green River Boys Dominate to Open Tennis Season

Green River Boys Dominate to Open Tennis Season

Atkinson, Robertson, Doerr Notch Strong Finishes at Rawlins Invite

Atkinson, Robertson, Doerr Notch Strong Finishes at Rawlins Invite

Sweetwater County Arrest Report for August 20, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 20, 2025