Sweetwater County Arrest Report for August 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



BOZARTH, ASHLEY DAWN Age: 36 Address: GREEN RIVER, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-20 Arresting Agency: WHP Charges: DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense

Status: PENDING, Bond: #14971, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HOCK, JEFFREY ALLEN Age: 65 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-20 Arresting Agency: WHP Charges: DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Littering Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





ZIMMERMAN, DANIEL MADISON Age: 18 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-20 Arresting Agency: RSPD Charges: Interference with Emergency Calls – 911 Other than Emergency Purpose Status: PENDING, Bond: #14968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





BOSCHETTO, VINCENT CLAUDE Age: 34 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-20 Arresting Agency: RSPD Charges: Sexual Exploitation of Children – Possess Child Pornography Status: PENDING, Bond: #14966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





VIGNEAUX, TIMOTHY JOSEPH Age: 42 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-20 Arresting Agency: RSPD Charges: Burglary (WRNT FTA) Status: PENDING, Bond: #14967, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.