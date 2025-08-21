Sweetwater County Arrest Report for August 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BOZARTH, ASHLEY DAWN
Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14971, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HOCK, JEFFREY ALLEN
Age: 65
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Littering
- Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14969, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZIMMERMAN, DANIEL MADISON
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Emergency Calls – 911 Other than Emergency Purpose
- Status: PENDING, Bond: #14968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BOSCHETTO, VINCENT CLAUDE
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Sexual Exploitation of Children – Possess Child Pornography
- Status: PENDING, Bond: #14966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VIGNEAUX, TIMOTHY JOSEPH
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
Burglary (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14967, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.