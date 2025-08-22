Sweetwater County Arrest Report for August 22, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SOUTHER, MANDI DUREE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14982, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MILLHEISLER, RALPH EDWARD

Age: 60

Address: POCATELLO, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14980, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SALMORAN, ELEAZAR IVAN

Age: 31

Address: MOOREHEAD, MN

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-08-21

Arresting Agency: NWS

Charges:


CLARK, WYATT

Age: 21

Address: 

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-08-21

Arresting Agency: NWS

Charges:


SAINTCYR, CHRISTOS

Age: 19

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-21

Arresting Agency: ICE

Charges:

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

