Sweetwater County Arrest Report for August 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SOUTHER, MANDI DUREE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14982, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MILLHEISLER, RALPH EDWARD
Age: 60
Address: POCATELLO, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14980, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SALMORAN, ELEAZAR IVAN
Age: 31
Address: MOOREHEAD, MN
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-08-21
Arresting Agency: NWS
Charges:
CLARK, WYATT
Age: 21
Address:
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-08-21
Arresting Agency: NWS
Charges:
SAINTCYR, CHRISTOS
Age: 19
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-21
Arresting Agency: ICE
Charges:
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.