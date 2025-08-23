Sweetwater County Arrest Report for August 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WINTER, EMMANUEL JACOB
Age: 50
Address: ALBUQUERQUE, NM
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14986, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14986, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCCARTHY, CONNOR DONOVAN
Age: 41
Address: SPRINGVILLE, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RIDDLE, DAVID WESLEY
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type:PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14988, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.