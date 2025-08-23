Sweetwater County Arrest Report for August 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


WINTER, EMMANUEL JACOB

Age: 50

Address: ALBUQUERQUE, NM

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14986, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14986, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MCCARTHY, CONNOR DONOVAN

Age: 41

Address: SPRINGVILLE, AZ

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #14987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


RIDDLE, DAVID WESLEY

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14988, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

