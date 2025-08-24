Sweetwater County Arrest Report for August 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CAMACHO, JAIME GUADALUPE
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14989, CASH OR SURETY, $500, Court: RS MUNICIPAL COURT
RIDDLE, DAVID WESLEY
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14988, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
CASTILLO, CARLOS A
Age: 34
Address: HUMBLE, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVING WHILE 24/7 RESTRICTED LICENSE IS REVOKED – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CAMPBELL, DWAYNE SCOTT
Age: 39
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14991, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
GIBSON, JOESPH ODILON
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #14992, CASH OR SURETY, $880, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving While Cancelled, Suspended, Revoked – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
ARRIOLA SERRANO, JOSE FRANCISCO
Age: 25
Address: PHOENIX, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #14993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
LINGER, TRACY RAE
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14996, CASH OR SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14996, CASH OR SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.