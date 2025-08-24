Sweetwater County Arrest Report for August 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CAMACHO, JAIME GUADALUPE

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14989, CASH OR SURETY, $500, Court: RS MUNICIPAL COURT


RIDDLE, DAVID WESLEY

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14988, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT


CASTILLO, CARLOS A

Age: 34

Address: HUMBLE, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVING WHILE 24/7 RESTRICTED LICENSE IS REVOKED – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14990, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CAMPBELL, DWAYNE SCOTT

Age: 39

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14991, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT


GIBSON, JOESPH ODILON

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #14992, CASH OR SURETY, $880, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving While Cancelled, Suspended, Revoked – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT


ARRIOLA SERRANO, JOSE FRANCISCO

Age: 25

Address: PHOENIX, AZ

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #14993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER


LINGER, TRACY RAE

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14996, CASH OR SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14996, CASH OR SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

