Sweetwater County Arrest Report for August 25, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


WILSON, PHURST JORDAN

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking: 2025-08-24

Released: 2025-08-24

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Bond Company: TETON BAIL BONDS

  • DWUI – 0.08% or More – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14994, CASH OR SURETY, $960, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Turning Movements and Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

HARRISON, JUSTIN CLARK

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HARVEY, TYZELL SAMUEL

Age: 29

Address: LAYTON, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-24

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for August 24, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 24, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 23, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 23, 2025

Half-Million-Dollar Cash Bond Set in Child Porn Case

Half-Million-Dollar Cash Bond Set in Child Porn Case

Rock Springs to Host Coats for Kids Run Saturday

Rock Springs to Host Coats for Kids Run Saturday