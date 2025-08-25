Sweetwater County Arrest Report for August 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WILSON, PHURST JORDAN
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-08-24
Released: 2025-08-24
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Bond Company: TETON BAIL BONDS
- DWUI – 0.08% or More – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #14994, CASH OR SURETY, $960, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Turning Movements and Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
HARRISON, JUSTIN CLARK
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #14997, CASH OR SURETY, $2120, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARVEY, TYZELL SAMUEL
Age: 29
Address: LAYTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-24
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #14999, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.