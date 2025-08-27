Sweetwater County Arrest Report for August 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PETERNELL, ANDREW SAMUEL

Age: 53

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: SCSO

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ST JOHN, JOSEPH LEROY

Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-27

Arresting Agency: GRPD

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15008, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FERNANDEZ, SELINA

Age: 32

Address: OGDEN, UT

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: WHP

  • Fraudulant Obtaining of Money by Contractor (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15001, CASH OR SURETY, $100000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15001, CASH OR SURETY, $100000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WHEELER, AMRON JORDAN

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: WHP

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 2nd Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15002, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15002, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

IBARGUEN MOLINA, ISMARLY

Age: 22

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: ICE

VASQUEZ, ANDRE

Age: 51

Address: JACINTO, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: WHP

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROSSER, SHAWN TYLER

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: RSPD

  • Failure to Maintain Liability Coverage (Owner) – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15000, CASH OR SURETY, $250, Court: RS MUNICIPAL COURT

HANSEN, ERICA ANN

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-26

Arresting Agency: RSPD

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15006, CASH OR SURETY, $920, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Shoplifting – Conceals – 4th+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15006, CASH OR SURETY, $920, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

