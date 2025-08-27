Sweetwater County Arrest Report for August 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PETERNELL, ANDREW SAMUEL
Age: 53
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: SCSO
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ST JOHN, JOSEPH LEROY
Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-27
Arresting Agency: GRPD
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15008, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FERNANDEZ, SELINA
Age: 32
Address: OGDEN, UT
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: WHP
- Fraudulant Obtaining of Money by Contractor (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15001, CASH OR SURETY, $100000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15001, CASH OR SURETY, $100000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WHEELER, AMRON JORDAN
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: WHP
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 2nd Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15002, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15002, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
IBARGUEN MOLINA, ISMARLY
Age: 22
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: ICE
VASQUEZ, ANDRE
Age: 51
Address: JACINTO, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: WHP
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROSSER, SHAWN TYLER
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: RSPD
- Failure to Maintain Liability Coverage (Owner) – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15000, CASH OR SURETY, $250, Court: RS MUNICIPAL COURT
HANSEN, ERICA ANN
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-26
Arresting Agency: RSPD
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15006, CASH OR SURETY, $920, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Shoplifting – Conceals – 4th+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15006, CASH OR SURETY, $920, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.